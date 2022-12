Una más: la nueva marca histórica que logró Brasil en Qatar 2022

- Foto: Icon Sportswire via Getty Images

La selección de Brasil sigue avanzando en la Copa Mundo Qatar 2022 y ya se encuentra en cuartos de final tras golear a su similar de Corea del Sur 4-1 en una exhibición que lo ratifica como uno de los firmes candidatos a quedarse con el torneo orbital.

La verdeamarela pasó a los octavos de final luego de obtener dos victorias en el Grupo G contra Serbia 2-0 y Suiza 1-0, mientras que perdió contra Camerún 1-0. Era la única selección que podría haber alcanzado los 9 puntos en esa fase del Mundial.

La Canarinha, una de las favoritas a ganar el título en Catar, realizó una exhibición temible de fútbol ofensivo para enviar a Corea del Sur a casa y avanzar a cuartos de final del Mundial, donde chocará con el subcampeón de 2018, la Croacia de Luka Modric, este viernes 9 de diciembre a las 10:00 a.m. hora de Colombia.

Pero más allá del juego demostrado y de mantener vivas las esperanzas para llegar a la final del domingo 18 de diciembre, también da de que hablar con sus decisiones que marcan nuevos hitos, así como sus celebraciones.

En el partido contra Corea que se jugó en el estadio 974, el arquero Weverton entró al campo a los 10 minutos de terminar el encuentro, lo que se constituyó en un nuevo hito, ya que es el primer seleccionado en utilizar a sus 26 futbolistas convocados en un solo torneo.

Se trata del tercer arquero y jugador del Palmeiras, quien relevó a Allison el guardameta titular, quien abandonó la cancha ya cuando Brasil tenía prácticamente asegurado con los goles de Vinicius, Neymar de penal, Richarlison y Paquetá. Mientras que por Corea del Sur lo hizo Paik con un golazo de media distancia.

“Sobre Weverton, nos faltaba un jugador para entrar. Y qué bien que lo pudimos hacer. Nos pone felices. Es muy difícil cambiar de porteros y tuvimos esa oportunidad”, señaló el técnico Tite al comentar la decisión. En el Mundial de Qatar 2022, los equipos pudieron ampliar su nómina de 23 a 26 jugadores.

¿Bailamos? Los festejos de Brasil en el Mundial dividen opiniones

Pero además de este nuevo hito, los jugadores brasileños dividen opiniones después de celebrar sus goles con bailes estrafalarios, a los que incluso se unió el reservado entrenador Tite.

Pero fue la manera poco ortodoxa en que celebraron al anotar, lo que atrajo la atención de muchos, con los brasileños desplegando una serie de coreografías que prepararon antes de debutar en el torneo.

“Miren, nunca había visto tanto baile, es como ver ‘Strictly’”, dijo el excapitán del Manchester United Roy Keane, en referencia a un popular show de la televisión británica en el que celebridades compiten en un concurso de danza.

“No puedo creer lo que estoy viendo, en serio no puedo. No me gusta esto, creo que es muy irrespetuoso con el adversario”, agregó el ahora mordaz comentarista televisivo, reconocido por sus entradas violentas en sus tiempos de futbolista.

Brasil contra Corea del Sur - Estadio 974, Doha, Qatar - 5 de diciembre de 2022. Neymar de Brasil celebra marcar su segundo gol con Raphinha y Richarlison REUTERS/Carl Recine - Foto: REUTERS

Incluso Tite, una figura de autoridad que se esfuerza por nunca perder la compostura, lanzó algún movimiento con sus jugadores frente a su banquillo después de que Richarlison anotara un precioso tercer tanto en el minuto 29.

El atacante del Tottenham (Inglaterra) dijo que habían practicado la celebración antes del juego, que fue el clásico movimiento de picoteo que hace honor a su apodo de ‘Palomo’ (Pombo, en portugués).

“Ese clima alegre y feliz es importante, la alegría del profesor nos contagia dentro del campo”, afirmó el goleador brasileño.

Tite también defendió las celebraciones.

Por su parte, el DT brasileño señaló que “siempre están los malpensados que lo van a entender como un irrespeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé de la visibilidad”.

“No quería que hubiese otra interpretación distinta a la alegría del gol, del resultado, del desempeño, pero no de irrespeto por el adversario o por Paulo Bento (técnico de Corea), por quien tengo un respeto muy grande”, señaló.

Brasil contra Corea del Sur - Estadio 974, Doha, Qatar - 5 de diciembre de 2022 Richarlison de Brasil celebra su tercer gol con el entrenador Tite y los sustitutos REUTERS/Paul Childs - Foto: REUTERS/Paul Childs

Las críticas de Keane no pasaron desapercibidas en Brasil. La palabra “irrespetuoso” era tendencia este martes en Twitter, donde algunos consideraron que las declaraciones del exjugador tenían un trasfondo “racista”.

“Cuando Pelé festejaba goles lanzando un puño al aire, los europeos decían que era violento. Cuando Vini Jr conmemora bailando, es irrespetuoso. Lo que realmente incomoda a algunos europeos es la imagen de un hombre negro vencedor. Y en el deporte que ellos más aman”, escribió el usuario @punkbiology.

Quando o Pelé comemorava gols dando socos no ar, os europeus diziam que era violento.



Quando o Vini Jr. comemora dançando, é desrespeitoso.



O que incomoda mesmo alguns europeus é a imagem de um homem negro vencedor. E no esporte que eles mais amam. — Fernando (@punkbiology) December 5, 2022

Y en otra publicación escribió: “¿Recuerdas esa vieja película Footlose sobre una ciudad con un alcalde ultraconservador que quiere prohibir que la gente baile? Tienes que enviar a Roy Keane y Carla Zambelli desde Cataluña a esa ciudad”.

Cês lembram daquele filme antigão Footlose de uma cidade com um prefeito ultraconservador que quer proibir as pessoas de dançarem?



Tem que mandar o Roy Keane e a Carla Zambelli da Catalunha para aquela cidade. — Fernando (@punkbiology) December 6, 2022

En septiembre, el fútbol brasileño cerró filas en torno a Vinicius Jr, después de que Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), criticara los bailes del brasileño en el Real Madrid, señalando que debía “respetar” a sus colegas y “dejar de hacer el mono”.

“Baila, Vini Jr”, escribió entonces Neymar en Twitter, antes de que Bravo se disculpara.

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

Graeme Souness, otro experto británico, aseguró que no estaba dispuesto a aceptar ese tipo de conmemoraciones.

“Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien se le atraviese a uno de estos brasileños”, dijo el excentrocampista del Liverpool (ENG) y de Escocia, notoriamente resistente a una de las clásicas formas brasileñas de celebrar un gol.

