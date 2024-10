Reacción de Jhon Jader Durán en Aston Villa tras banqueada en Champions: video mostró todo

Reacción de Jhon Durán en Aston Villa

“Todo se nos dio, ¿quién lo iba a pensar?. Sirvieron los rosarios, y mi abuelita al rezar. Me acuerdo de que antes pensaba que no se me iba a dar, y ahora con los míos ya no paro de celebrar”, se le vio cantar viendo de manera directa a la cámara.