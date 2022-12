Reacción desbordada: hincha destrozó su TV a puños tras derrota de México en el Mundial

La Copa Mundial de Fútbol 2022 es el tema de conversación en muchos hogares, sitios de trabajo y grupo de amigos. Los diferentes encuentros han sido espacio tanto para celebraciones como para enfrentamientos en los que hasta la política y cultura ha estado presentes.

La pasión por el deporte no ha pasado desapercibido entre quienes tienen la oportunidad de ver presencialmente a sus equipos jugar. Sin embargo, la emoción no es menor para aquellos que, pese a estar a kilómetros de distancia, disfrutan y hasta “sufren” con cada minuto del partido. A algunos los mueven apuestas, pero para otros es mayor el patriotismo.

No obstante, el entusiasmo y amor por la camiseta le pasó factura a un hincha mexicano, luego de que su equipo perdiera 2 - 0 ante Argentina el sábado 26 de noviembre. Imágenes que no tardaron en hacerse virales lo muestran fuera de control, golpeando el televisor hasta dejarlo prácticamente inservible.

De hecho, su ira por los resultados llegó a tal punto que tomó un cuchillo para terminar de emprenderla contra el electrodoméstico. El episodio recibió un sinnúmero de comentarios en TikTok, entre quienes se tomaron con humor esa reacción y otros que la descalificaron por completo y hasta dijeron que el aparato no tenía la culpa.

“Estos son los mismos que dicen que las mujeres no podemos ser líderes porque somos ‘muy emocionales’ y no lo controlamos”, “Amigo, no siempre se gana. Sepa perder. Ánimo, México”, “¿qué culpa tiene la tele de que México nunca gane?”, son algunos mensajes. “Es lo que nos diferencia. Nosotros seguimos alentando a nuestra selección en las buenas y malas, muchachos”, dijo por su parte un argentino.

Un episodio curioso también se registró desde suelo norteamericano, donde otro hincha dejó escapar su emoción tras un gol atribuido a Lionel Messi en la segunda fecha en que participó Argentina. No obstante, ese sentimiento fue cambiado por uno de frustración cuando recordó que era mexicano y ante la anotación de la ‘pulga’ dijo: “No, ¿por qué?”, en medio de sollozos.

AMLO envió mensaje a la Selección

Durante el encuentro con Arabia Saudita, el país azteca resultó eliminado en el que sería su último partido en suelo qatarí. Pese a haber derrotado 2-1 a la nación del Golfo Pérsico, no le fue suficiente para asegurarse un pase a la siguiente ronda y ahora debe regresar a casa.

Tras la derrota el presidente, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a la Selección de México para seguir adelante. Con su pronunciamiento, el jefe de Estado intentó hacer a un lado las discrepancias y choques que marcó el paso del equipo liderado por Gerardo Martino en Medio Oriente.

“Felicidades a la Selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: ‘En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan’”, dijo el mandatario.

Felicidades a la Selección, en particular por el juego de hoy que nos dio momentos de alegría y esperanza. ¡Ánimo! Como se expresó hace siglos en los Memoriales de Culhuacán: "En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México-Tenochtitlan". — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2022

Por su parte, los jugadores del ‘Tata’ Martino también se pronunciaron sobre el resultado, en su cuenta de Twitter. ”Hoy fuimos a buscar el tercer gol cuando vimos que era necesario por el resultado de #POL, sabíamos que las amarillas nos podían dejar fuera”.

De esta manera México le dijo adiós al Mundial de Qatar quedando en la tercera casilla del grupo C, en la que pasaron al otro nivel las selecciones de Argentina y Polonia. En caso de que el combinado azteca hubiera alcanzado otro gol, esa diferencia lo habría igualado con Polonia; sin embargo, la anotación adicional le hubiese garantizado un camino a los octavos de final.