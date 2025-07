Pero sobre este tema, la casa blanca tiene mucho cuidado, pues así lo afirma Diario As de España. El objetivo del club, de acuerdo con este medio de comunicación, es evitar una “guerra de salarios”.

“El jugador quiere seguir haciendo historia en el Madrid, pero quiere cobrar un sueldo acorde con sus logros. Ya no existe la presión de la oferta de Arabia, que de momento ha quedado a un lado precisamente porque Vinícius no la ha atendido”, señala As.