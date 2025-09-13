Real Sociedad puso a sufrir al Real Madrid, que sigue sólido en el fútbol español

El Real Madrid se impuso este sábado a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) y afianzó su liderato de LaLiga EA Sports, un encuentro de la cuarta jornada en el que los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler dieron aire a un equipo que se fue desfondando en el tramo final, tras el gol de penalti de Mikel Oyarzabal, después de jugar desde el minuto 32 con uno menos por la expulsión de Dean Huijsen.

El tanto del francés, cuarto en cuatro partidos, a los 12 minutos, prometía un camino allanado para el conjunto de Xabi Alonso, que regresaba a la que fuera su casa.

El Madrid amplió su renta antes del descanso gracias a Güler, luego de la roja directa que envió a Dean Huijsen a las duchas por frenar con la mano como último hombre, a Oyarzabal.

Kylian Mbappé abrió el camino de la victoria para el Real Madrid. | Foto: AP

Sin embargo, el 1-2 tras una mano de Dani Carvajal apretó la lucha en Donosti, aunque el Real Madrid supo defenderse para mantenerse en lo más alto de la clasificación con pleno de victorias y de puntos (12). Ahora, el equipo madridista se centra ya en su debut de Champions del martes en el Santiago Bernabéu ante el Olympique de Marsella.

Un comienzo candente

Apenas dos minutos tardó el cuadro blanco en encontrar puerta en Anoeta, cuando Arda Güler aprovechó un pase de Kylian Mbappé para superar en la salida a Alex Remiro, pero la jugada quedó anulada por fuera de juego previo del francés. Poco después, el Pichichi del pasado curso avisó de nuevo al guardameta del conjunto donostiarra, que atrapó el balón antes de que consiguiese rematar un centro de Dani Carvajal.

Sin embargo, la insistencia madridista tuvo premio apenas unos minutos más tarde. Mikel Goti falló en la entrega y Mbappé cazó el esférico para marcharse en carrera de Duje Caleta-Car y finalizar con un potente disparo ante el que nada pudo hacer Remiro. Al cuarto de hora, el palo evitó el doblete del delantero galo, que había conseguido recortar a Igor Zubeldia.

Ander Barrenetxea y Goti, con sendos disparos, trataron de amenazar a Thibaut Courtois sin éxito, y fue el defensor de la otra portería, Alex Remiro, el que tuvo que lucirse para salvar a los suyos en dos ocasiones con el mismo protagonista: Éder Militao.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid. | Foto: Getty Images

En la primera de ellas, Huijsen prolongó un centro de Güler y el brasileño, de cabeza, obligó al de Cascante a sacar una espectacular mano; en la segunda, volvió a desbaratar la ocasión del defensa madridista.

Casi sin tiempo para reponerse, en una contra donostiarra, Huijsen veía la roja directa por agarrar, como último hombre, a Mikel Oyarzabal, una decisión muy criticada por el bando madridista y que se saldó con una amarilla para Xabi Alonso, que recolocó la defensa retrasando a Aurélien Tchouaméni al centro de la zaga.

Lejos de pagar el hecho de jugar en inferioridad, el Real Madrid se creció e insistió. Carvajal avisó con un remate que repelió el poste, pero apenas un minuto más tarde Güler pudo resarcirle al mandar al fondo de las mallas un balón de un Mbappé que se fue hasta línea de fondo tras dejar sentado a Aritz Elustondo (min. 44).

Tras el paso por vestuarios, el preparador madridista sacrificó a Brahim para dar entrada a Fede Valverde, mientras la Real apretaba. Un bloqueo de Tchouaméni a disparo de Pablo Marín a punto estuvo de costar caro al líder, que vio cómo el balón tocaba en los dos palos antes de marcharse fuera.

Real Madrid marcha líder con 12 puntos de 12 disputados. | Foto: Getty Images

Ya en el 54, Gil Manzano señaló penalti por una mano de Carvajal en el área y Oyarzabal se plantó ante el punto fatídico. El capitán txuri-urdin engañó al portero belga y recortó distancias para los de Sergio Francisco, que asediaron el área blanca hasta el final del partido.

Oyarzabal, en el 65, probó de nuevo a Courtois intentando picarle el esférico, pero el guardameta lo mandó a córner. Caleta-Car, de volea, y Take Kubo, con un peligroso disparo, también lo intentaron, mientras Xabi Alonso se empleaba en reforzar a un equipo que daba muestras de agotamiento con la entrada de hombres como Fran García, Raúl Asencio y Trent Alexander-Arnold.