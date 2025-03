Recado de Matheus Uribe a Efraín Juárez por su salida de Nacional: “Quedé con las ganas”

A finales de enero, la salida del director técnico, Efraín Juárez, dejo un sinsabor en la hinchada de Atlético Nacional. El mexicano pudo conseguir el doblete de copa y liga en cuestión de 15 días, logrando callar las críticas que se generaron a su llegada al país.

Sin embargo, tras la confirmación de los primeros refuerzos para la actual temporada, el timonel dejó su cargo sin aviso previo.

En dicha ocasión, Juárez, argumento que la contratación de Matheus Uribe para el mediocentro del ´Rey de Copas´, fue una de las causas de la salida del elenco colombiano. Esto último, tras señalar que su opinión no fue tomada en cuenta por los encargados de realizar las contrataciones para el club.

Matheus Uribe se refirió a la salida de Efraín Juárez tras su retorno a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images /// Colprensa

El volante, con pasado en la Selección Colombia de mayores, compartió su punto de vista sobre la salida del técnico el mismo día de su confirmación de regreso al club de sus amores.

“Me sorprendió porque yo llego a hacer los exámenes médicos y me dijeron que el profe se iba. Yo nunca en mi vida he cruzado con él, ni me he saludado con él y cuando llegué me sentí preocupado porque pensé que era por mí, pero eso es un tráfico de información en la que hay tres versiones, la del uno, la del otro y la verdad”.

Por otra parte, Uribe, se refirió a su rol en el actual campeón del fútbol colombiano. Tras su salida de Nacional, Juárez argumentó que la llegada de un volante a se nomina causaría la no proyección de jóvenes emergentes de las divisiones menores colombianas.

“Yo vine a aportar, no vine a imponer nada, soy un peón. Siempre quise hablar con él, y creo que el trabajo que él estaba haciendo era bueno, los comentarios de los compañeros eran que el día a día era espectacular, entonces me interesaba llegar a ese Nacional competitivo, a ese Nacional campeón.

“Me sorprendió la decisión del profe y no sabemos las razones. Se habla mucho, pero no sabemos lo que pasó. Me quedé con las ganas de hablar con él y ya está. Lo importante es lo más beneficioso para el club”, puntualizó Matheus Uribe.

Efraín Juárez declaró el mismo día de su renuncia que su molestia no se debía al nivel que podría tener Matheus Uribe tras su paso por Qatar, sino, por el contrario, por el proyecto que había logrado establecer con los jóvenes prospectos verdolagas que habían tenido minutos en los últimos juegos del 2024.

“En una charla había una posibilidad de traer un jugador y entendiendo eso perfecto. Yo no estaba de acuerdo, no por la calidad, sino porque en esa situación tenemos cinco volantes: era Campuzano, Guzmán, Zapata, Kilyan y Elkin Rivero, un chiquito que hice debutar, que para mí es futuro de Nacional y era tener seis.

Efraín Juárez, técnico de Pumas, abandonó la disciplina de Atlético Nacional hace algunos meses. | Foto: Colprensa // @PumasMX

Juárez se refiere a las charlas que desarrollo con Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, y Gustavo Fermani, director deportivo del elenco paisa. Loscuales,s según la versión del mexicano, no cumplieron lo establecido en relación con el mercado de fichajes.

Yo decía, ‘bueno es un gran jugador, uno conoce la jerarquía, pude verlo en mi país y era más que bienvenido’. Nada más que era la planificación, en esa planificación dijimos, lo vamos platicando y desafortunadamente el martes que tomo la decisión por la forma en que ya está llegando a los exámenes médicos y es cuando yo no concibo eso, porque es falta de comunicación, pero aparte falta de honestidad, porque lo habíamos platicado, había expresado mis circunstancias que no me parecía y bueno a los tres o cuatro días pasa la misma situación”.