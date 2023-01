Reconocido periodista español y amigo de Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras presentación del delantero con Al Nassr

Edu Aguirre no pudo contener la emoción tras ver al astro luso ser recibido por una gran multitud en Arabia.

Con un marco espectacular del estadio Mrsool Park, el club árabe, Al Nassr presentó este martes de manera oficial del delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien vestirá los colores de este equipo por dos años en los que además, tendrá el mejor contrato de la historia, con un valor de 200 millones de euros por temporada.

Miles de fanáticos se reunieron en la casa de uno de los equipos más grandes de este país para disfrutar de la presencia del luso, quien esta próximo a cumplir 38 de edad en el mes de febrero.

Aunque para muchos, su llegada a este equipo es un retroceso, para Ronaldo es todo lo contrario puesto que “en Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes” y es hora “de hacer historia y ser parte del éxito de este país y de la cultura”.

Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr. - Foto: AP/Amr Nabil

Su presentación en suelo asiático fue seguido desde todas partes del mundo, y aún más en España, país donde ganó todo con el Real Madrid, convirtiéndose además, en el máximo goleador del equipo en la historia.

En el reconocido programa ibérico ‘El chiringuito de Jugones’, la exhibición del número 7 del Al Nassr fue seguida al detalle por los panelistas, más por el periodista y amigo del luso, Edu Aguirre quien no aguantó la emoción de ver al goleador con su nuevo equipo y rompió en llanto en pleno programa.

“Lágrimas de amistad. Edu Aguirre no puede contener su emoción con la presentación de Cristiano Ronaldo”, publicó la cuenta oficial de El Chiringuito en sus redes sociales, junto al video del momento donde el periodista se pone a llorar. “Esta es la cara que pones cuando un amigo hace historia”, se puede leer en otro tuit.

❤️LÁGRIMAS DE AMISTAD❤️



💫@EduAguirre7 no puede contener su emoción con la presentación de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/dR9F0WP0E1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2023

Va por todo

Ronaldo, que tiene el récord de goles inscritos en la Liga de Campeones y es el máximo anotador del fútbol de selecciones, aseguró que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos 20 años, poniendo como ejemplo la reciente victoria en el Mundial de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se llevó el título.

“Soy un jugador único y, para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente”, insistió Ronaldo dando una nueva muestra de su habitual ego.

Arabia Saudita, país desértico de 35 millones de habitantes, está sacudido por la ‘Ronaldomanía’ desde el anuncio de su fichaje por un salario estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares) hasta junio de 2025.

Las rutas principales de la capital fueron cubiertas de carteles con la frase “Hala (bienvenido) Ronaldo”; los aficionados hicieron cola en la calle para comprar camisetas del Al-Nassr con el nombre de la estrella portuguesa y su emblemático N.7; la cuenta Instagram del club amarillo y azul ganó millones de seguidores en pocas horas.

“Asia nunca vio algo así”, relata el diario anglófono Gulf News, con base en Dubái. “Allá donde vaya, captará la atención y aunque solo el 10 % de sus seguidores se interesa por su nuevo club, la Liga saudita se convertirá en una de las más seguidas del mundo”.