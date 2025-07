Renato Portaluppi explotó por situación de Kevin Serna en Fluminense y mandó ácido dardo: “Cállate”

"NO FLUMINENSE TEM COMANDO" 🗣️🇭🇺



Renato Gaúcho demonstrou irritação com o empresário de Kevin Serna, que cobrou mais espaço ao jogador no Fluminense. O treinador falou mais de uma vez que "há comando" no clube e pediu que os representantes dos atletas "fiquem calados". pic.twitter.com/mO5oYzrTzg