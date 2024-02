Reprochable video: a rival de Falcao, un hincha le ‘metió el dedo’ en pleno partido

“Se puede ver lo que pasó en las imágenes (de video)”, dijo Ocampos a la emisora DAZN. “Espero que La Liga se lo tome tan en serio como se toma el racismo y esas cosas. No creo que toda la gente del Rayo sea así porque siempre nos han tratado con respeto, pero siempre hay un tonto.

“Espero que no suceda en otros ámbitos, porque si esto sucede en un partido de fútbol femenino sabemos lo que puede pasar. Mantuve la calma porque tengo dos hijas, espero que esto no les pase en el futuro. Espero que se tomen las medidas que hay que tomar, y espero que un tonto como este no manche a un grupo de fans que por lo demás se portaron muy bien”.