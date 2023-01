Resignación total de Novak Djokovic al no poder jugar en Estados Unidos por no vacunarse contra la covid-19

Novak Djokovic se impuso con sufrimiento al francés Quentin Halys, en dos tiebreak (7-6 7/3, 7-6 7/5), este jueves para avanzar a cuartos del Torneo de Adelaida. Ahora, el serbio, cabeza de serie, se enfrentará al número 18 mundial, el canadiense Denis Shapovalov, por un puesto en semifinales.

Pero esa no fue la única noticia que protagonizó en las últimas horas el tenista de Serbia, pues Djokovic se mostró resignado al tener que perderse más torneos en Estados Unidos por negarse a vacunarse contra el coronavirus, algo que le hizo estar ausente de varios campeonatos en la temporada 2022 y que se repetirá con menos frecuencia en 2023.

Esto de sebe a que las autoridades estadounidenses extendieron la exigencia de vacunación contra la covid-19 a los visitantes internacionales, con lo que el exnúmero uno del mundo probablemente se pierda los torneos de Indian Wells y el Abierto de Miami.

“¿Qué puedo hacer? Nada. Sabes mi posición, así que es lo que es”, dijo el serbio en una rueda de prensa en Adelaida, donde se prepara para disputar el Abierto de Australia, certamen del que no hizo parte en 2022 al ser deportado por no vacunarse, pero que en este año no le exigen el inmunológico.

La trayectoria que dibujó esa 🎾@DjokerNole ya está en cuartos en @AdelaideTennis 👏pic.twitter.com/rFXBknLR1N — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) January 5, 2023

“Espero (jugar), pero si no puedo ir, no puedo ir”, insistió el ganador de 21 Grand Slams, que hace un año fue deportado de Australia por no estar debidamente vacunado frente al coronavirus.

Djokovic también se perdió el Abierto de Estados Unidos del año pasado por negarse a vacunarse.

El serbio ha caído hasta el número 5 del mundo y se arriesga a perder hasta 2.000 puntos en la clasificación ATP si no puede jugar en Indian Wells y Miami.

Su regreso a Australia

Antes de disputar el Torneo de Adelaida, que le sirve como proparación para su primer Grand Slam del año, Djokovic afirmó que es “genial estar de vuelta en Australia”, casi un año después de su deportación por no estar vacunado contra el coronavirus, “una experiencia vital valiosa”, aunque no fue algo “fácil” y espera “no volver a vivirlo nunca”.

“Es genial estar de vuelta en Australia”, señaló el serbio este jueves en declaraciones publicadas por ATP tras entrenar en Adelaida, donde disputará el torneo ATP 250, que arranca el 1 de enero, para preparar su regreso al Abierto de Australia, del 16 al 29 en Melbourne.

El Abierto de Australia se disputará entre el 16 y el 29 enero. - Foto: REUTERS/Kelly Defina/Pool

Djokovic ha ganado nueve veces este Grand Slam. Sin embargo, el pasado mes de enero, tuvo que abandonar el país antes del inicio del torneo porque no se había vacunado contra la covid-19, cuando esto era obligatorio en Australia para cualquier viajero. Se le negó la exención y se le deportó, prohibiéndole además la entrada al país los próximos tres años. Pero desde entonces las autoridades han levantado estas normas, así como la restricción al serbio.

El tenista reconoció que “lo que ocurrió hace doce meses no fue fácil”. “Por supuesto que es decepcionante dejar el país así. Es una de esas cosas que te acompañarán el resto de tu vida. Nunca había experimentado algo así y espero no volver a hacerlo nunca. Pero es una valiosa experiencia vital para mí y algo que permanecerá. Pero tengo que seguir adelante”, recordó.

Con información de la AFP.