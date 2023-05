Revelan fotos de cómo le quedó el cuerpo a Haaland tras los pellizcos y arañazos que le aplicó Yerry Mina

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”, dijo Pep Guardiola al finalizar el juego entre el Manchester City y el Everton en el Goodison Park.

El técnico se refirió a la forma en la que el colombiano volvió a ser titular los 90 minutos en cancha, como lo hizo el 8 de mayo de este año enfrentando a Brighton & Hove Albion.

El defensa central de 28 años, decidió ejercer la marca personal en sus rivales con las uñas. Los pellizcos y arañazos fueron constantes en el área propia con los delanteros del líder de la Premier.

Su forma de actuar generó en un tiro de esquina; la molestia de Aymeric Laporte fue tal que le propinó un puñetazo al central cafetero que quedó tendido en el piso quejándose. Sin embargo, el árbitro inglés, Anthony Taylor, no vio la agresión y en el VAR tampoco.

El compromiso finalizó 3 a 0 a favor de los de Pep Guardiola, con un İlkay Gündoğan completamente inspirado con dos gol al minuto 37 y luego al 51, y pase gol a Erling Haaland al 39.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester City - Goodison Park, Liverpool, Britain - May 14, 2023 Manchester City manager Pep Guardiola and Everton's Yerry Mina after the match

Terminado el compromiso, el noruego se quitó la camiseta y mostró cómo quedaron en su cuerpo las marcas del colombiano.

El delantero, que tiene 36 anotaciones en la Premier, tenía marcas en su pecho, su dorso, sus hombros, abdomen. En cada una de esas partes en mención se veía completamente arañado.

Así quedó Haaland, luego de sufrir la marca de Yerry "el Gato" Mina. pic.twitter.com/FAoxs95YlL — Gol Garra (@ElGolGarracol) May 14, 2023

Pep Guardiola también manifestó que la forma agresiva de Mina no es novedad. El estratega español indicó que “no se trata de lo físico, tampoco mental”, pues “hay cosas que no es necesario hacer” y Yerry Mina “las hace todo el tiempo, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish)...”. “Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, finalizó.

Yerry Mina recibió críticas por su mal actuar en el campo.

En este torneo de 2022/2023, Yerry Mina ha disputado cinco compromisos como titular, 17 partidos de suplente. Su temporada ha estado marcada por lesiones.

Lastimosamente, en las grabaciones que dejó el juego se notó que el jugador del City había hecho eso en su defensa por la conducta antideportiva de Mina, pero el zaguero de la Selección Colombia aprovechó el golpe de su rival para intentar inducir al árbitro a que fuera expulsado.

Por esta razón, desde varias latitudes, pero en especial desde Argentina ―donde no les cae nada bien Mina―, hicieron fuertes críticas. Martín Liberman, reconocido periodista deportivo escribió al ver las imágenes del zaguero nacional: “Qué payaso es Yerry Mina”.

Yerry Mina tuvo la difícil tarea de marcar a Erling Haaland.

Además, ante comentarios como “por qué colorado??”, el comunicador furioso replicó: “¿Los argentinos son las figuritas? Para mí no hay nacionalidades! No seas acomplejado. Hay personas. Si algo demostré en estos 30 años, es que critico a quien sea, haya nacido donde haya nacido. Tus complejos resuélvelos con tu terapeuta”.

Otro usuario de Twitter preguntó luego: “Qué opinas del Dibu? Saludos”, a lo que Liberman respondió: “¡Arquerazo! De los mejores de la historia de la Selección argentina. Sin él no éramos campeones del mundo. Rechazo sus gestos y sus actitudes poco felices. También sus cargadas. Esa parte NO la comparto para nada”.