Revelan que reconocido futbolista se va de Santa Fe, tras el título: “El jugador ya fue informado”

De acuerdo con el periodista deportivo Felipe Sierra, especializado en el mercado de fichajes, el atacante Ómar Albornoz no seguirá siendo jugador de Santa Fe. Albornos no tuvo mucha continuidad durante el torneo.

“ Ómar Albornoz (29) no seguirá en #SantaFe. El jugador ya fue informado y será agente libre para definir su futuro en los próximos días . Hay un interés de #OnceCaldas, pero a hoy no se ha avanzado en el tema”, señaló el comunicador a través de su cuenta oficial de X .

“Fueron tres meses muy intensos, agarramos el equipo ya confirmado. Quiero agradecerle a Peirano, esto es de ellos también. Pacho me puso presión porque no paraba de ganar”, añadió.

Hugo Rodallega, el héroe de la noche, también habló. “Yo les dije que si éramos campeones, quizás era el momento de retirarme, pero, pues, estoy seguro de que ellos me van a decir que no, ya algunos me han dicho que no, que viene la Copa Libertadores. Entonces vamos a ver qué pasa, por ahora vamos a celebrar”, comentó en Win Sports.