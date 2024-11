Miguel Ángel Borja no está pasando por su mejor momento en River Plate. El delantero colombiano perdió la titularidad bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y su producción goleadora se está viendo afectada por una mala racha que ya ha empezado a generar comentarios en la hinchada del conjunto millonario.

Con Martín Demichelis como entrenador, Borja vio la mejor versión de su paso por el conjunto millonario. El problema es que los resultados colectivos no se dieron y la dirigencia prefirió volver a las raíces del exitoso proyecto de Gallardo.

Gallardo, a pesar de todo, lo defendió. “No hay que apresurarnos, tenemos 24 puntos en juego y tenemos que asegurar la clasificación, siempre cuando hay carencia de algo es necesario trabajar para cambiar la ecuación o la energía, en algún momento se nos va a volver a abrir el arco, lamentablemente no pasó hoy que era lo que necesitábamos, no voy a anticiparme a lo que puede ser el futuro cercano”, declaró.

Sumado a eso, el cuadro rojiblanco no goza de la misma salud financiera por la que pudo comprar el pase de Borja a Palmeiras en el año 2022 a cambio de tres millones de dólares . Esa inversión fue aplaudida por la hinchada, aunque no se reflejo en los resultados deportivos que llegaron el año siguiente con jugadores de menos valor en el mercado.

La decisión de irse a Arabia, no obstante, le restaría al Colibrí opciones de disputar el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. Es de conocimiento que Miguel no es el delantero favorito de Néstor Lorenzo y su presencia en la lista de convocados para la Copa América fue consecuencia del ruido que hizo como goleador de River, algo que en medio oriente no es tan fácil.