No paran las reacciones tras el partido de eliminatorias entre Argentina y Colombia, disputado el pasado martes 10 de junio, en el estadio Monumental de Buenos Aires (1-1). Uno de los nombres que más se ha hecho tendencia es el de Richard Ríos , y ahora lo es por un cuestionamiento a la prensa.

En concreto, un periodista argentino le preguntó: “¿Jugó muy fuerte por momentos?” y Richard lo cuestionó: “Sí, pero, ¿Cómo quiere que no se juegue fuerte si es Argentina vs. Colombia?”.

"¿CÓMO QUIERES QUE NO SE JUEGUE FUERTE SI ES UN ARGENTINA - COLOMBIA?" Los jugadores de la Selección Cafetera hablaron del cruce picante contra la Albiceleste.

Otamendi le lanzó: “Sacate la vinchita (diadema), Bobo”. Y Richard Ríos le respondió: ”Ya estás viejo, no te da ni para correr".

Luego, en más diálogo con la prensa, Richard Ríos añadió: “Es el fútbol. Íbamos 1-0, después 1-1, nos empatan, y no fue nada de más, la verdad, fue algo que ahí en la cancha pasó y ahí se quedó. No me llevo nada para mi casa. Lo importante es que quede ahí, ya después tenemos muchos amigos, muchos compañeros que son amigos de ellos. Ya después darnos la mano y salir bien porque lo que queda en la vida son las amistades”.