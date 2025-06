Richard Ríos insultó a Nicolás Otamendi tras el Argentina vs. Colombia: en video quedó la ofensa

Messi no aguantó y se agarró con James Rodríguez: video del rifirrafe en el Argentina vs. Colombia

Richard hizo referencia a la edad de Nicolás Otamendi, quien tiene 37 años, para lanzar el insulto. “ Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr ”, manifestó el mediocampista de la Selección Colombia de Mayores.

JAJAJA "Ya estás viejo, no te da ni para correr" le dice Richard Ríos a Otamendi. 😭😭 pic.twitter.com/0wvt25qmek

Además de Otamendi, tras el duelo habló el director técnico Lionel Scaloni. “Al final cada uno hace su juego, el rival hace su partido y es lícito. Después está el árbitro para decidir, no creo que haya sido un partido fuera de lo normal en cuanto a eso. Plantearon un partido cerrado, la pelota iba muy rápido y si no eras preciso te podías comer alguna contra. Tienen gente fuerte, física, pero no más allá de eso. Es verdad que ellos plantean el partido que les conviene y han hecho lo que les convenía”, dijo.