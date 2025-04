Después de ello, sobre si la celebración iba dedicada a alguien de la tribuna, aclaró frente a la cámara: “La gente sabe que no soy así, no le digo nada a la afición”.

Explicando los motivos que lo llevaron a tener esa reacción que se vio como negativa, aseveró: “Lo tomaron a mal, no se lo quería decir, se lo quería decir a los hinchas que dicen que estoy en otro equipo”.

En busca de no ampliar la polémica que ya se había desarrollado minutos atrás, se le vio hacia uno de los costados yendo a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido por lo que hizo.

En el video recalcó de eso: “Por supuesto que lo fue (aplausos de la gente por sus disculpas). De hecho, ni siquiera sentí que me insultaran ni nada, porque siempre me apoyaron”.

“Estou aqui para assumir o meu erro e me desculpar.” Seguimos juntos pelos nossos objetivos! 💚 pic.twitter.com/1o4AOQIaNx

Para que no quedase dudas de que todo estaba en orden, recordó cómo fue su comportamiento en el partido.

“Se puede ver que durante el juego nunca bajé el ritmo, me mantuve igual. Es parte del juego, sucede, se queda en el campo y no se va”, soltó.

Técnico defiende a Ríos

Si bien el resultado era el que debía llevarse todos los reflectores, no fue así. En rueda de prensa al entrenador de Richard, Abel Ferreira, también le preguntaron por su pensar ante lo hecho por Ríos.

“Ríos, quién soy yo para decirle algo. Hay una cosa que digo y es que el fútbol no es iglesia. El espectáculo es emotivo y los jugadores y entrenadores a veces tienen reacciones que no tienen en cuenta”, inició defendiendo al de Colombia.

“Cuando cometemos un error, no hay gesto más noble que pedir perdón para poder volver más fuertes la próxima vez. No había visto la jugada y no entendía por qué abucheaban a nuestros jugadores”, apoyó el gesto que tuvo Ríos.