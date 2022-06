River Plate llegó a un acuerdo con Junior para fichar a Borja, ¿cuánto costará su pase?

Miguel Ángel Borja llegó a Junior de Barranquilla por segunda vez, pero su paso por el equipo de Curramba no fue tan exitoso como el primero. Firmó tres años de contrato en la nueva etapa y, aunque no lo ha cumplido todo, el fracaso del equipo tiburón que no logró llegar a la final del fútbol colombiano lo tiene acelerando su salida.

De Tierralta a Buenos Aires. Al cordobés lo esperan en Argentina para ponerse a disposición de Marcelo Gallardo en River Plate y conformar con Juan Fernando Quintero una dupla letal en el onceno millonario.

Las negociaciones avanzan al punto de que su agente, Juan Pablo Pachón, se encuentra en la capital argentina ultimando detalles para el nuevo equipo de su representado, que pasó por Cúcuta Deportivo, Cortuluá, Equidad Seguros, Livorno de Italia, Olimpo de Argentina, Santa Fe, Atlético Nacional, Palmeiras, Gremio y Junior de Barranquilla.

Las reuniones con los dirigentes empezaron en suelo argentino, pero falta el aval del jugador y el equipo barranquillero con quienes intentará llegar a un acuerdo. El otro palo en la rueda, según conoció SEMANA, es que Palmeiras posee el 50 % de los derechos económicos del jugador de 29 años y también se deben tener en cuenta.

Plan B si no se da el negocio con River

Según confirmó SEMANA, Miguel Borja se quedaría en Junior de Barranquilla, equipo en el cual ha sumado 1.387 minutos y marcado 10 goles este semestre por liga.

Medios argentinos insisten en que ya hay acuerdo de palabra y que el club que dirige Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo comprará el 50 % del pase en aproximadamente 5 millones de dólares y el contrato será por 3 años.

HAY ACUERDO CON JUNIOR 🤝



Miguel Ángel Borja será el primer refuerzo de River: llegaron a un acuerdo de palabra con el equipo colombiano.



✅ El Millonario comprará el 50% del pase en aproximadamente 5 millones de dólares y el contrato será por 3 años. pic.twitter.com/jmyZM5ujbr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 20, 2022

La prioridad de River Plate también está en la Copa Libertadores de América y hasta el sábado 25 de junio tiene la posibilidad de inscribir al colombiano para los octavos de final, después de haber superado el Grupo F enfrentando a Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza.

El pasado 27 de mayo se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores y el Millonario ya conoce cuál será su rival en esta instancia: Vélez.

El primer partido se jugará en condición de visitante el 29 de junio y la serie se definirá el 6 de julio en el Monumental en el mismo horario. En cuartos de final, el ganador de este cruce se enfrentará con el ganador de Colón y Talleres de Córdoba.

🏆 El cuadro completo de la @libertadores 2022.💪🏽



¡Vamos todos unidos! ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/0mCDQW8t2N — River Plate (@RiverPlate) May 27, 2022

Con los rumores sobre la salida de Miguel Ángel en su punto máximo, el sonajero de delanteros para el cuadro rojiblanco tiene un claro favorito. Carlos Bacca, sin equipo tras terminar su contrato con Granada, es la petición que hacen miles de hinchas a través de las redes sociales.

Todo dependerá entonces de lo que suceda con el fichaje de Borja por River Plate. Según informó el diario Olé a través de su cuenta de Twitter, “el tan ansiado 9 que anda buscando River está cada vez más cerca de llegar.

“Ya sin competencia en Junior (out de la Sudamericana y del torneo colombiano), se intensificaron las negociaciones por Miguel Borja”, agrega el tuit. Sobre los detalles del acuerdo, el medio argentino confirmó que la intención de River es “comprarle el 50 % de la ficha”, porcentaje justo por el que “los Tiburones le pagaron u$s 3.500.000 al Palmeiras (aún dueño de la otra mitad) hace seis meses”.