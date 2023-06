Rompió el silencio: habló periodista de Citytv víctima de robo en celebración de Millonarios. Mire el video

El fútbol colombiano fue protagonista de una gran fiesta el pasado sábado 24 de junio, cuando Millonarios y Atlético Nacional vivieron la final de la Liga BetPlay 2023-I, que dejó como campeón al equipo bogotano.

En medio de la felicidad que se vivía en toda la ciudad, hubo una persona que la pasó realmente mal: la periodista de Citytv Mayra Tenorio, a quien le hurtaron su celular mientras cubría la celebración en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín.

Ante este suceso, este lunes 26 de junio, la periodista Estefanía Maldonado, por medio de Twitter, denunció el hecho y dejó en evidencia el video donde Tenorio se percata del hurto justo minutos antes de salir en directo desde la entrada al estadio capitalino, en la carrera 30 con calle 57.

Mayra Tenorio, periodista de Citytv, al darse cuenta que fue víctima de un robo. - Foto: Captura de pantalla transmisión de City Tv

“El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos”, escribió Maldonado.

El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos. Cuando @Mayratenorior lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos. pic.twitter.com/3gaHGw03T3 — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) June 26, 2023

En el video se evidencia que uno de los hinchas dijo: “le robaron el celular a la china, eso no se hace”. Asimismo, el camarógrafo que la acompañaba grabó el momento en el que, en medio de su desespero, la periodista empieza a buscar en sus bolsillos, pero se da cuenta de que ya no tiene su celular. Las personas que se encontraban a su alrededor y que no se habían dado cuenta de lo sucedido, empezaron a buscar, pero no encontraron nada.

Las palabras de Mayra Tenorio

Tres días después de lo que vivió, la comunicadora Mayra Tenorio se atrevió a hablar de lo sucedido en un video que subió a su cuenta de TikTok.

“Y sí, yo soy esa periodista, que ama este oficio, que está ahí, parada y desorientada con la mano en la cabeza, porque no entiende cómo pasa una cosa así cuando está haciendo su trabajo, cuando en ese momento tenía alegría y estaba viviendo todo con varios de los hinchas, porque no voy a decir que la persona que me robó el celular era un hincha, porque un hincha significa pasión por el fútbol, significa amor y deporte, eso lo tengo muy claro”, comenzó la periodista.

Tenorio, visiblemente afectada por lo sucedido, pidió que no se normalice lo que tuvo que vivir y que tampoco se victimice a las personas que han sufrido este tipo de delitos.

El robo sucedió en las afueras del estadio El Campín. - Foto: Google Maps Street View

“A lo que voy que hoy frente a todos las opiniones, comentarios y notas que he leído sobre el suceso, es que no debemos normalizar el robo y menos permitir que la víctima sea la culpable. No es justo ni es sano normalizar que en Colombia eso pase y que deban ser las personas las que tengan que estar prevenidas de todo el panorama de inseguridad, robos, miedo e intranquilidad que hay en las calles, y más en mi labor periodística, porque lo que más quiero que no me defina es que cuando vaya a hacer un cubrimiento de esos el miedo me abrume o volver a recordar esas escenas que tengo grabadas en mi cabeza”, relató.

No fue una fiesta en paz

La Policía Nacional reveló en el primer balance de seguridad entregado el domingo, 25 de junio, que fueron cerca de 80.000 los aficionados que estuvieron presentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín y el parque Metropolitano Simón Bolívar en simultáneo. “El despliegue de 3.000 policías y más de 500 gestores de convivencia permitió una celebración sin mayores contratiempos”, aseguraron las autoridades.

El robo se dio después del triunfo de Millonarios sobre Nacional. - Foto: Corbis via Getty Images

Según el balance, se atendieron 573 riñas, se incautaron tres armas de fuego, seis de tipo traumático y 551 armas cortopunzantes.