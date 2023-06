Video: así le robaron a periodista celular cuando cubría en directo los festejos de Millonarios

La periodista Mayra Tenorio, cuando realizaba su labor para el canal City TV, vivió un desafortunado incidente durante la cobertura del festejo del título de Millonarios, que se consagró en la Liga BetPlay tras vencer en los penales a Nacional el pasado sábado. Mientras realizaba su reporte, fue víctima de un robo por parte de un hincha del club capitalino.

El incidente fue denunciado por Nia Maldonado, compañera de Tenorio en el canal, quien compartió la lamentable escena que presenció. “El sábado estuvimos acompañando a los hinchas de @MillosFCoficial en su GRAN VICTORIA en @Citytv y @CityNoticiasTv. Todos los periodistas en un punto diferente, celebrando con ellos, cuando @Mayratenorio lamentablemente fue víctima de hurto por parte de alguno de estos sujetos”, afirmó Maldonado.

En las imágenes difundidas se puede observar la frustración y angustia de la periodista al percatarse de que le habían robado su celular. Mientras varios intentaban ayudar a buscar si el dispositivo se había caído, sorprendentemente, algunos presentes se burlaban de lo sucedido.

Consternada por la situación, Nia Maldonado añadió: “a ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba ‘celebrando’ con ella. No hay derecho para que, mientras hacemos nuestro trabajo y estamos del lado de ustedes, nos ocurra algo así”.

Además, hizo un llamado a la reflexión a los hinchas: “sé que ustedes son buenos y aman su camiseta, pero ayudemos a garantizar que estas personas que se hacen pasar por hinchas dejen de cometer actos como este. Ese día, la @PoliciaBogota hizo todo lo posible para mantener la seguridad de todos, pero aún así no fue suficiente”.

En su denuncia, Maldonado concluyó afirmando: “el celular se recupera, ¡claro que sí! Pero recuperar la confianza de hacer una transmisión en vivo junto a la gente no es fácil”.

Aún no se ha confirmado si el robo a la periodista se limitó únicamente al celular o si también le sustrajeron otras pertenencias. Es crucial destacar que debido a la cantidad de hinchas que se desbordaron y a la falta de control, la Policía no pudo garantizar la seguridad necesaria para evitar este tipo de delitos durante el festejo.

Otros incidentes tras la coronación de Millonarios

Tras conocerse que Millonarios era el equipo campeón de la Liga Betplay, se presentaron algunos altercados de orden público en varios sectores de la ciudad.

Uno de los primeros acontecimientos ocurrió en la localidad de Bosa, donde decenas de hinchas protagonizaron desmanes en cercanías a un CAI de la localidad.

“¡Atención! Se presentan enfrentamientos en el sur de Bogotá después de que terminara la final entre Millonarios y Nacional. La ciudadanía reporta que los hechos se estarían presentando cerca de un CAI del sector”, informó Blu Radio.

Al pasar los minutos, cientos de personas salieron a las calles de la capital colombiana para celebrar la estrella número 16 del equipo embajador. Otro caso de violencia ocurrió en el sector de Toberín, al norte de la ciudad. En los videos difundidos por medio de las redes sociales, se observa a varias personas lanzando objetos; así mismo, se logra identificar que algunos de los protagonistas de la riña poseen camisetas blancas y verdes.

Ya pasada la medianoche en el país y mientras la mayoría de personas se encontraban en sus hogares, el periodista Andrés Agudelo reportó que las localidades de Engativá y Bosa fueron las que mayores enfrentamientos entre hinchas presentaron. En total, las autoridades indicaron que sucedieron 573 riñas y se presentaron 11 personas heridas.