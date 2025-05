Rompió el silencio uno de los borrados en Selección Colombia: recalcó su lúcido presente en Europa

¿Quiénes serán los convocados por Néstor Lorenzo? Aún es un misterio, pero el entrenador argentino se caracteriza por tener una misma base y confiar en ella. Por tanto, si bien pueden haber caras nuevas, no se divisan cambios significativos.

En esas apareció uno de los delanteros que no es llamado por Lorenzo, pero sí ha tenido ruedo en la Selección Colombia. Se trata de Luis Javier Suárez , atacante de 27 años al servicio de la Almería, en la segunda división española.

Tras recalcar su buen nivel en el viejo continente, agregó: “Yo creo que a nivel individual es el punto de madurez en el que estoy. He hecho toda mi carrera aquí en el fútbol español. Tuve un paso pequeño por Marsella, pero, como se dice, no estaba en el punto idóneo en ese momento. Creo que ahora he encontrado esa plenitud de confianza, de conocerme físicamente como jugador, cuáles son mis fuertes, y la verdad que lo estoy aprovechando al máximo”.