Se agita la Liga Betplay: tabla de posiciones tras la intensa fecha 2 de cuadrangulares

“Junior, no solo en este partido, sino en todos, no se conforma con hacer un gol o ir ganando el partido, sino que busca siempre el arco rival. Creo que este triunfo abultado es un premio para estos jugadores que sufrieron mucho el partido anterior y hoy están contentos”, declaró el técnico Arturo Reyes.

Medellín y Millonarios, mano a mano por el ‘B’

La próxima fecha se disputará desde el sábado 25 de noviembre con los partidos de Tolima vs. Deportivo Cali, Junior vs. Águilas Doradas, Millonarios vs. Medellín y Atlético Nacional vs. América de Cali.