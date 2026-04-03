En Perú, el fútbol vivió un suceso trágico en las últimas horas. Se trató de un incidente en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, que dejó, hasta el momento, un saldo de unos 60 heridos y un fallecido, según lo reportado por la prensa local.

El episodio se produjo mientras los aficionados de Alianza Lima realizaban un banderazo en la previa del clásico del próximo sábado ante Universitario.

El conjunto blanquiazul no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en breve emita un comunicado sobre lo ocurrido con sus hinchas.

🇵🇪 | URGENTE: UN MUERTO Y DOCENAS DE HERIDOS EN CAÍDA DE ESTRUCTURA EN ESTADIO DE ALIANZA LIMA EN PERÚ. pic.twitter.com/27hvr4kckP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 4, 2026

Reporte oficial de las autoridades en Perú

Ante la situación compleja que se vivió en la capital peruana, se conoció que el Ministerio de Salud de ese país intervino de manera rápida para atender a los afectados.

“El Ministerio de Salud (Minsa) informa que, ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”, comunicaron.

“De acuerdo con el reporte preliminar, se registran 60 personas lesionadas, quienes vienen siendo evaluadas y atendidas. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, explicaron sobre las 7:25 p. m.

“Asimismo, se ha dispuesto la alerta en el Hospital Nacional Dos de Mayo y otros hospitales ante la posible llegada de más heridos”, señalaron sobre el plan previsto para la atención de las personas afectadas.

“El Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (COES Salud) continúa con el monitoreo permanente del evento y la coordinación de la respuesta sanitaria”, añadieron.

Imágenes del incidente ocurrido este viernes en el estadio Matute que dejó un saldo de un fallecido y 47 heridos



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Se esclarecen los hechos

Marco Pajuelo, del cuerpo de Bomberos de la Cuarta Lima Centro, fue quien precisó sobre lo ocurrido: “En las redes sociales empezaron a difundir información inexacta”.

Primer pronunciamiento de Alianza Lima

Como se había mencionado, se esperaba que el cuadro aliancista emitiera una comunicación oficial al respecto. Tras un tiempo prudente desde el suceso, el club peruano emitió la misiva.

Parte del plantel de Alianza Lima Foto: Getty Images

“En relación con el accidente ocurrido el día de hoy en el Estadio Alejandro Villanueva, durante un banderazo de la hinchada, cumplimos con informar lo siguiente:

1. Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de la persona fallecida, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas.

2. Desde el primer momento, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad y atención de emergencias, brindando asistencia oportuna a los afectados y a sus familiares.

3. Nos encontramos colaborando de forma plena y transparente con las autoridades competentes, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos materia de investigación con total transparencia.

4. Cabe precisar que, de acuerdo con la información preliminar disponible, el hecho ocurrido no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales del recinto deportivo.

5. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el desarrollo de los acontecimientos".