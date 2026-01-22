Deportes

Denuncia de supuesto abuso sexual en Alianza Lima: las identidades de los tres señalados

Tres jugadores del cuadro peruano están en el ojo del huracán. Al parecer, parte de la hinchada fue en busca de ellos para protestar.

Redacción Deportes
22 de enero de 2026, 10:24 p. m.
Parte del plantel de Alianza Lima
Parte del plantel de Alianza Lima Foto: Getty Images

Alianza Lima, uno de los equipos más populares de Perú, separó este jueves indefinidamente a tres jugadores y exseleccionados por una denuncia de violación a una joven argentina en Montevideo, informó el club.

Los defensas Carlos Zambrano (ex Boca Juniors) y Miguel Trauco (ex Flamengo de Brasil), y el volante Sergio Peña (Malmö FF de Suecia) fueron apartados del equipo que enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado en un amistoso en Lima.

“El club ha separado indefinidamente (…) a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario” interno, señaló el equipo blanquiazul en un comunicado.

Miguel Trauco (izquierdo) y Carlos Zambrano (centro) en Alianza Lima
Miguel Trauco (izquierdo) y Carlos Zambrano (centro) en Alianza Lima Foto: Getty Images

Según el canal A24 de Argentina, los tres jugadores peruanos fueron denunciados por una joven de 22 años por “abuso sexual con acceso carnal”.

La mujer fue presuntamente agredida en un hotel de Montevideo, donde Alianza cumplía la pretemporada que finalizó el pasado domingo.

La joven relató que conocía a Zambrano, de 36 años, y fue a cenar con él antes de ir al hotel donde se concentraba el equipo. Luego ingresaron a la habitación Trauco (33 años) y Peña (30).

El medio no precisó la fecha de la presunta agresión.

Catalina Usme vuelve al fútbol colombiano: tiene nuevo equipo tras su corto paso por Perú

La víctima, en “estado de shock”, viajó después a Argentina, donde presentó la denuncia, agregó A24 citando el escrito judicial.

“Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, señaló por su parte Alianza Lima.

Actualidad del fútbol en Sudamérica

Jefferson Savarino firmó este jueves un contrato de cuatro años con el Fluminense, anunció el club brasileño.

El mediocampista ofensivo, de 29 años, refuerza el plantel entrenado por el argentino Luis Zubeldía tras dejar el Botafogo, equipo con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

“Pasó exámenes médicos y firmó en definitiva con el Tricolor hasta el final de 2029”, informó una nota de prensa del Flu.

“Estoy muy feliz (…). Va a ser muy especial e importante en mi carrera”, celebró Savarino, citado en el texto. “La expectativa es muy grande”, agregó.

El Fluminense se estrenará el próximo miércoles en casa en la temporada 2026 del Brasileirão ante el Grêmio. El equipo del barrio de Laranjeiras, Río de Janeiro, acabó en el quinto puesto el año pasado y obtuvo una plaza en la Libertadores.

Savarino sumó cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos jugados en la pasada temporada de la liga brasileña con el Botafogo, que lo fichó en 2024 desde el Real Salt Lake de la MLS estadounidense.

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

El volante tenía experiencia previa en Brasil con el Atlético Mineiro (2000-2022).

El Fogão, que pasa por serias dificultades económicas, está sancionado con una prohibición de la FIFA de inscribir nuevos jugadores por deudas con el Atlanta United por la transferencia en junio de 2024 del argentino Thiago Almada, actual jugador del Atlético de Madrid.

*Con información de AFP.

