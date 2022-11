Se enteró que su mamá había muerto atropellada por una excavadora cuando comentaba el partido de Dinamarca y Túnez de Qatar 2022

Mientras se termina de disputar la primera jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que se han presentando algunas sorpresas como, por ejemplo, la derrota de Argentina y Alemania 2 a 1 ante Arabia Saudita y Japón, respectivamente, una trágica noticia conmocionó al planeta en las últimas horas.

El tema está relacionado con Nadia Nadim, futbolista danesa, de 34 años, del Racing Louisville de Estados Unidos, quien actualmente comenta los partidos de la Copa del Mundo para el medio británico ITV.

Cuando el mencionado medio estaba retransmitiendo el partido de la selección de Dinamarca ante Túnez, duelo que se disputó el martes 22 de noviembre y que terminó 0 a 0, y el cual comentaba Nadia, estaba tuvo que salir del aire porque le notificaron vía telefónica que su mamá había sufrido un accidente.

Cuando la futbolista que milita en Estados Unidos salió del programa, le informaron que su madre había muerto después de que una excavadora la atropellara cuando esta salía de hacer ejercicio en un gimnasio.

Según los reportes de las autoridades danesas, la mujer de 57 años falleció de forma inmediata debido a la graves heridas que le ocasionó el vehículo utilizado para realizar grandes construcciones.

Después de esto, las personas más cercanas a la deportista se comunicaron con ella para expresarle sus condolencias y acompañarla en este difícil momento.

Nadia escribió lo siguiente a través de sus redes sociales expresando su profunda tristeza: “El martes por la mañana mi madre murió atropellada por un camión. Ella regresaba del gimnasio. Las palabras no pueden describir lo que estoy sintiendo. Perdí a la persona más importante de mi vida y sucedió de manera repentina e inesperada.

Tenía solo 57 años. Era una guerrera que había luchado por cada centímetro de su vida. Ella no me dio la vida una vez, sino dos veces, y todo lo que somos es por ella. He perdido mi hogar y sé que nada volverá a ser igual. La vida es injusta y no entiendo por qué ella y por qué de esta manera. Te amo y te veré de nuevo”.

Asimismo, el medio para el que trabaja la danesa mientras se desarrolla la Copa del Mundo de Qatar 2022 señaló lo siguiente: “Todos en ITV, los que trabajan con Nadia en Qatar y la compañía en general, están profundamente conmocionados y entristecidos por esta trágica noticia. Le hemos ofrecido a Nadia nuestro apoyo y nuestros pensamientos están con ella y sus allegados en este momento increíblemente difícil”.

Nadie está preparado para recibir una noticia de esta magnitud. El mundo a nivel global se solidariza con la situación que está viviendo Nadia Nadim. Aunque no está confirmado, los medios europeos aseguran que la futbolista no seguirá comentado el Mundial que actualmente se disputa en el Oriente Medio.

Grupos del Mundial Qatar 2022

Grupo A: Qatar (anfitrión), Ecuador, Senegal, Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gale.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México, Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca, Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.

El viernes 25 de noviembre se empezará a jugar la segunda jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 con los duelos de Qatar vs Senegal y Países Bajos vs Ecuador por el grupo A y, por la zona E, Inglaterra vs Estados Unidos y Gales vs Irán.