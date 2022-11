Polémica en Qatar 2022: foto de esposa de jugador de Costa Rica mostraría que los jugadores no estaban concentrados en el duelo ante España

En definitiva la selección de Costa Rica no empezó con pie derecho su participación en el Mundial Qatar 2022, para sorpresa de la hinchada del cuadro Tico, la Selección de España le propinó una dolorosa paliza al encajarle siete goles durante el encuentro.

Como era de esperarse, la goleada que sufrió el equipo de Costa Rica ha desatado una ola de críticas de la afición y de la prensa, quienes cuestionan la actuación del grupo en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el panorama del equipo Tico parece complicarse a causa de una nueva controversia que surgió en redes sociales a causa de una fotografía que ha incomodado a varios hinchas.

Horas después de que España lograra una aplastante victoria 7-0 en su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022, varios seguidores de la Selección de Costa Rica criticaron una historia que fue publicada desde la cuenta de Instagram de la esposa del guardameta de la selección Tica, Keylor Navas.

La fotografía compartida por Andrea Salas expone una reunión tuvieron varios jugadores con sus esposas en la noche del pasado martes 22 de noviembre, horas antes de enfrentar a la selección española.

“Una familia”, fue el texto que usó Salas para acompañar la imagen que mostraba la pequeña celebración que estaban realizando los futbolistas de Costa Rica junto a sus parejas. Pese a que la publicación tenía el propósito de destacar un momento grato, la foto se ha convertido en blanco de críticas por la hinchada.

Hinchas critican foto de la esposa de Keylor Navas que expone una celebración de los jugadores de Costa Rica - Foto: Captura de pantalla Instagram de Andrea Salas

La afición ha indicado que el equipo de Keylor Navas no ha tenido seriedad ante la importancia del compromiso que tenían el día después de su reunión, resaltando que el encuentro dejó un vergonzoso resultado para la historia del fútbol de Costa Rica.

De hecho, algunos hinchas recordaron que en el Mundial de Brasil 2014 ocurrió una situación relativamente similar, pues en ese entonces Jorge Luis Pinto, quien era el técnico de esa Selección, le negó un permiso a Navas para salir a festejar con su esposa mientras se disputaba el torneo.

Cabe señalar que tiempo atrás Pinto ofreció una entrevista para la prensa, en la que el técnico colombiano afirmó que Keylor Navas y Bryan Ruiz fueron los únicos jugadores que no se adaptaron la disciplina que él exigía.

El entrenador que llevó a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014 afirmó en una emisora colombiana que al guardameta Tico le molestaba que él le llamara la atención por estar jugando cartas a altas horas de la madrugada.

Pese a que la imagen compartida por Andrea Salas no muestra a los futbolistas consumiendo bebidas alcohólicas o festejando en medio de un bar, la hinchada de Costa Rica sostuvo que el equipo está en Catar para concentrarse en ganar todos los partidos que debe disputar y no para tener celebraciones con las esposas.

De igual manera, los fanáticos han afirmado que el equipo no está asumiendo con la seriedad necesaria la responsabilidad que conlleva representar al país en una Copa del Mundo.

¿Qué dice Luis Fernando Suárez ante la vergonzosa goleada de Costa Rica?

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico colombiano dio sus impresiones del partido y, en algunos momentos, se notó que midió sus palabras para que no pareciese que criticaba excesivamente a sus jugadores. “Tengo que ser muy certero en lo que digo para que el equipo no caiga más”, dijo en un comienzo.

El DT también reconoció la superioridad española, no solo en evidencia en el marcador, sino en otras estadísticas que, según la prensa tica, dan vergüenza. Costa Rica, por ejemplo, no realizó ningún disparo a la portería del rival y solo tuvo 18 % de posesión del balón.

Por otra parte, Luis Fernando Suárez reconoció que el debut de Costa Rica en el Mundial no es lo que menos preocupa, pues ahora debe trabajar en cómo levantar anímicamente a su equipo tras una derrota en un campeonato tan importante.

“Hoy me preocupa lo mental, me preocupa que el grupo no salga de este resultado por la manera que se dio”, comentó inicialmente.