¿Se perderá el Mundial de Qatar 2022? Esto dijo Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios, sobre su lesión

Desde el 28 de octubre Millonarios no suma de a tres en la Liga colombiana que dominaba a placer hasta la fecha 16. Cinco derrotas y un empate tienen hoy a Millonarios en el limbo y llenos de dudas a sus seguidores. A esos resultados se suman las lesiones.

En el partido contra Pereira, el capitán David Macalister Silva sufrió un golpe en la rótula y no pudo viajar a Ibagué para buscar la clasificación con Tolima.

En el Manuel Murillo Toro, esta vez el del problema físico fue otro de los referentes. Juan Pablo Vargas, defensa central y jugador de Costa Rica que enfrentará en el Mundial de Qatar 2022 a España, Alemania y Japón.

El jugador embajador es una pieza clave en el andamiaje de Millonarios de Alberto Gamero, pero también para Luis Fernando Suárez, timonel de los ticos, que prendió las alarmas a los 40 minutos de partido.

El zaguero central se torció su tobillo derecho cuando quiso rematar de media distancia. El susto fue mayor porque debió ser retirado en camilla.

Sin embargo, Juan Pablo intentó regresar al terreno de juego, pero en la primera acción no aguantó el dolor, se tiró al piso y pidió el cambio. En su lugar ingresó Óscar Vanegas.

Juan Pablo estuvo presente en la rueda de prensa luego de la derrota sufrida con gol de Rodrigo Ureña en la capital musical del Colombia y dio un parte de tranquilidad.

“Más que todo aclarar que haya sido un esguince grado, no sé si grado 1 o 2. Estoy bien, no fue algo demasiado grave y existe el dolor en el momento que no te permite continuar porque sabes que hay un compañero que está al 100 % y uno con un dolor así está mermado en esfuerzo y capacidad y por la precaución que no empeore en alguna jugada”, dijo inicialmente.

Vargas explicó por qué quiso continuar en el encuentro y cómo finalmente toma la decisión de abandonar el campo.

“Cuando volví a entrar, que quise ingresar y hacer el pase, me sentí limitado en la movilidad del tobillo y por eso pedí el cambio porque no quería arriesgarlo, tampoco a que fuera algo más grave. Aclarar que no es algo alarmante, nada en lo que tenga que sufrir y tal vez pueda estar de vuelta”, puntualizó.

Millonarios cierra la Liga colombiana poniéndose al día con Independiente Medellín en el Nemesio Camacho El Campín y luego visitando a Alianza Petrolera. Posteriormente, tendrá la final de vuelta de la Copa con Junior de Barranquilla en la que está 1 gol por cero abajo.

No se sabe si Juan Pablo estará en estos últimos duelos, se esperan exámenes médicos para determinar incapacidad. El club no se ha pronunciado de manera oficial.

¿La ansiedad está afectando a Millonarios?

Alberto Gamero también habló de la situación de Millonarios. Argumentó que el bache no es futbolístico, pero aceptó que mentalmente no está al 100 %.

“Estamos sufriendo de eso. Esa es la verdad, para nadie es un secreto y nos hemos dado cuenta. Tratamos en cada partido de mejorar. Llegamos y llegamos y no la metemos. Tengo la sensación de que no estamos entre los favoritos para entrar, dependemos de nosotros, no de nadie para clasificar. Lucharemos hasta lo último”, reconoció el timonel azul.