“Se sintió tocado”: Scaloni reveló detalles de la furia con la que jugó Messi ante Van Gaal en Qatar 2022

La Selección Argentina conquistó este viernes 9 de diciembre un muy complicado paso a las semifinales de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ante una rocosa Holanda, al equipo de Messi y compañía le costó más de lo esperado poderse llevar la llave que durante un momento llegaron a ganar por 2-0, pero que posteriormente tuvieron casi que revertir al recibir dos goles sobre los últimos minutos del tiempo reglamentario, lo que los llevó al alargue y los penales donde triunfaron por 4-3.

Sin ninguna duda, se firmó otro apasionante capítulo en las citas orbitales entre estas dos selecciones, que cumplían este 2022 la quinta cita entre ambos, en su historia de enfrentamientos, y que desde la previa mostró que nuevamente sería una completa batalla. Los presagios de esto no defraudaron, pues el juego terminó con un Messi revolucionado y bastante furioso contra Van Gaal.

#Qatar2022 🎙️ @lioscaloni: "Hoy Leo (Messi) demostró que es el mejor de todos los tiempos". pic.twitter.com/zUmboIuvyl — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 9, 2022

Las razones para entender el contexto de la molestia las dio en parte Lionel Scaloni al término del compromiso, donde dijo: “Messi se sintió tocado con lo que dijeron en los días anteriores, pero lo que quiero rescatar es que jugamos con 11 todo el partido, eso es para destacar. El partido daba para eso, era un cuartos de final”.

A lo que se refería el estratega, que ya fue campeón de una Copa América con Argentina, era a los testimonios del técnico holandés y algunos de sus jugadores en la previa del compromiso de cuartos de final. En estos, el primero en mención fue: “Messi no juega mucho contra el rival cuando no tiene la posesión del balón”, a lo que Andries Noppert, portero del cuadro europeo, añadió: “Estoy seguro de que puedo atajarle un penal a Messi”.

“Estaba con bronca porque un técnico como es Van Gaal, con la experiencia que tiene... Que hable de la manera que habló, que falte el respeto... No tenía por qué ser así, no tenía sentido. Siento que le había faltado el respeto a la Selección Argentina”.



Lionel Andrés Messi. 🇦🇷 pic.twitter.com/jXL5qOzVl3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 10, 2022

El capitán de los argentinos se refirió precisamente a esto luego del triunfo y fue certero al decir: “No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros”.

Scaloni, por su parte, fue consultado por la manera en la que jugó Holanda y los hizo titubear en su camino a las semifinales: “Estaban quedando fuera del Mundial y cada entrenador elige cómo atacar y defender, en cuanto a la cultura futbolística de Holanda, sabemos todos cuál es. Le está dando resultados. El segundo tiempo el partido estuvo feo de ver, estaba cortado, pero puede jugar como quiera”.

Dando valor a lo que hicieron sus jugadores, quienes según él mostraron amor propio y fueron totalmente competitivos, añadió: “Tenemos un espíritu de saber afrontar en cada momento las situaciones. No merecimos llegar a los penales, pero creo que el equipo siguió dando la cara. Ellos plantearon un partido muy extraño sobre todo en el segundo tiempo. Lo teníamos controlado, pero es lo que tiene el fútbol. Este equipo tiene juventud y orgullo, fundamental para no dar nada por perdido”.

Finalizando con un mensaje más, en donde apuntó al carácter y la cantidad de veces durante la cita orbital que han dado muestras de ello: “¿Cuántas pruebas de carácter dimos en este Mundial ya? En el primer partido perdimos, luego México... Este equipo muestra facetas que requiere el partido en cada momento. A veces hay que defender. Ellos metieron tres delanteros de 1,90 metros y tienes que defender. Eso es lo que tiene el equipo. Es verdad que en los últimos diez minutos, yo quería meter un cambio para ganar más abultadamente, pero preferí seguir como estábamos. No salió bien porque empataron aunque no lo merecieron”.