Se supo por qué Cristiano Ronaldo no fue al funeral de Diogo Jota: su hermana contó la verdad

Se van contra Luis Díaz por no ir al funeral de Diogo Jota: Carlos Antonio Vélez no se calló

La razón de su ausencia

La que sí habló fue su hermana, Kátia Aveiro, quien reveló la verdadera razón por la que CR7 no estuvo presente en el funeral de Diogo.

Cristiano quiso evitar lo que sucedió cuando murió su padre en 2005. “Cuando murió nuestro padre, el dolor no solo era por la pérdida, sino también por la avalancha de cámaras y curiosos, incluso en el cementerio . Fue una destrucción indescriptible... tumbas destrozadas, muros escalados sin ningún respeto”, relató Kátia.

“Ni siquiera pudimos marcharnos con dignidad debido al caos. Había responsables, el seleccionador... pero ni siquiera recuerdo quién me saludó. El dolor era demasiado fuerte. A quienes critican la ausencia de mi hermano o dudan de su apoyo, no les voy a discutir. Me bloqueo. Estoy harta de los juicios gratuitos y del extremismo ciego”, insistió.