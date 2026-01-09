Deportes

Sebastián Villa armaría envidiable tridente con dos jugadores de Selección Colombia: se aleja de River Plate

Parece que un bicampeón de Copa Libertadores le abre las puertas a Sebastián Villa de cara al 2026.

Redacción Deportes
10 de enero de 2026, 12:31 a. m.
Sebastián Villa, muy cerca de jugar con dos futbolistas de Selección Colombia.
El futuro de Sebastián Villa sigue siendo un misterio, y más desde que la prensa argentina contara que el negocio con River Plate se acabó cayendo. Así las cosas, también desde ese país, señalan que el colombiano podría llegar a un bicampeón de Libertadores brasileño.

En sí, ahora vinculan a Sebastián Villa como posible refuerzo de Cruzeiro. Para ese club también juegan dos cafeteros, siendo uno Luis Sinisterra y el otro Néiser Villarreal. Así las cosas, si se concreta, sería un tridente de ataque letal en Sudamérica.

¿Sebastián Villa junto a Luis Sinisterra y Néiser Villarreal en Cruzeiro?

“Cruzeiro acelera por Sebastián Villa y podría ser el próximo destino del colombiano“, escribió Damian Villagra, quien trabaja para TyC Sports, en su cuenta de X. La información llegó este viernes, 9 de enero de 2025.

Y eso no es todo, pues el técnico de Cruzeiro es nada más y nada menos que Tite, quien ya ha ganado la Copa Libertadores y fue durante muchos años el técnico de la Selección Brasileña de Fútbol. Si se encuentra con Villa, sería algo clave.

De no creer, NBA pospone partido entre Chicago Bulls y Miami Heat por una increíble falla en el estadio

Escándalo en la Fórmula 1 por los motores de Mercedes y Red Bull: los acusan de ventaja técnica

Atlético Nacional sorprende a sus hinchas: revelan dos jugadores que interesan y juegan en el extranjero

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto gana Hakimi en el PSG

La multa que deberá pagar el Bayern de Luis Díaz a la UEFA: Impresionante cifra en pesos colombianos

Palmeiras juntaría a Jhon Arias con otro habilidoso colombiano: negocio retumba en Sudamérica

Alarma en el Bayern de Luis Díaz por contundente decisión de la Bundesliga horas antes de reiniciar la temporada

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

La contundente reacción de la hinchada de River Plate al posible fichaje de Sebastián Villa: “Es demasiado”

Néiser Villarreal, tras su polémica salida de Millonarios, firmó contrato con Cruzeiro hasta diciembre de 2030. Por su parte, Luis Sinisterra está cedido en Brasil, desde el Bournemouth inglés, hasta mediados de este 2026.

Villa, Sinisterra y Néiser podrían perfectamente ser tres hombres de ataque que llamen la atención de Tite en cada partido. Por supuesto, hay oros nombres estelares en el club, pero los cafeteros se podrían ganar un lugar de a poco y marcar la diferencia.

Néiser Villarreal, Sebastián Villa y Luis Sinisterra podrían jugar juntos en Cruzeiro.
“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas. Estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto y en poder lograr la Selección Colombia”, dijo Villa sobre su futuro, el 7 de enero, en diálogo con Telemedellín.

¿Por qué se cayó lo de Sebastián Villa a River Plate?

Y acabó siendo bastante polémico, pues Sebastián Villa tiene pasado en Boca Juniors y expresó públicamente, en charla con Picado TV, su deseo de jugar en River Plate: “He visto el interés y yo con mi representante hemos tomado la decisión de, como le dije a él, que sí, me gustaría jugar en River”.

Sebastián Villa, de jugar en Boca Juniors a expresar su deseo por hacer parte de River Plate.
Pero las horas pasaron y todo apunta a que la llegada de Sebastián Villa a River Plate se cayó por plata. El medio argentino Olé reveló que Independiente Rivadavia, donde Sebastián Villa tiene contrato hasta mediados de 2026, aumentó significativamente el valor de Villa, y el cuadro millonario se retiró de la mesa.

“En principio, las palabras del extremo no cambiaron ni cambiarán la postura que tomó el CARP de retirarse de las conversaciones después de que Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, pidiera el triple de los u$s 4.000.000 que ofreció el club”, contó el medio referenciado.

