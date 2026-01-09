Sebastián Villa armaría envidiable tridente con dos jugadores de Selección Colombia: se aleja de River Plate

El futuro de Sebastián Villa sigue siendo un misterio, y más desde que la prensa argentina contara que el negocio con River Plate se acabó cayendo. Así las cosas, también desde ese país, señalan que el colombiano podría llegar a un bicampeón de Libertadores brasileño.

En sí, ahora vinculan a Sebastián Villa como posible refuerzo de Cruzeiro. Para ese club también juegan dos cafeteros, siendo uno Luis Sinisterra y el otro Néiser Villarreal. Así las cosas, si se concreta, sería un tridente de ataque letal en Sudamérica.

¿Sebastián Villa junto a Luis Sinisterra y Néiser Villarreal en Cruzeiro?

“Cruzeiro acelera por Sebastián Villa y podría ser el próximo destino del colombiano“, escribió Damian Villagra, quien trabaja para TyC Sports, en su cuenta de X. La información llegó este viernes, 9 de enero de 2025.

Y eso no es todo, pues el técnico de Cruzeiro es nada más y nada menos que Tite, quien ya ha ganado la Copa Libertadores y fue durante muchos años el técnico de la Selección Brasileña de Fútbol. Si se encuentra con Villa, sería algo clave.

Néiser Villarreal, tras su polémica salida de Millonarios, firmó contrato con Cruzeiro hasta diciembre de 2030. Por su parte, Luis Sinisterra está cedido en Brasil, desde el Bournemouth inglés, hasta mediados de este 2026.

Villa, Sinisterra y Néiser podrían perfectamente ser tres hombres de ataque que llamen la atención de Tite en cada partido. Por supuesto, hay oros nombres estelares en el club, pero los cafeteros se podrían ganar un lugar de a poco y marcar la diferencia.

Néiser Villarreal, Sebastián Villa y Luis Sinisterra podrían jugar juntos en Cruzeiro. Foto: Izq y der: prensa Cruzeiro / Centro: AFP.

“Tenemos muchas llamadas, todo el día estamos en llamadas. Estamos esperando la mejor decisión, la mejor oferta, buscando un proyecto y en poder lograr la Selección Colombia”, dijo Villa sobre su futuro, el 7 de enero, en diálogo con Telemedellín.

¿Por qué se cayó lo de Sebastián Villa a River Plate?

Y acabó siendo bastante polémico, pues Sebastián Villa tiene pasado en Boca Juniors y expresó públicamente, en charla con Picado TV, su deseo de jugar en River Plate: “He visto el interés y yo con mi representante hemos tomado la decisión de, como le dije a él, que sí, me gustaría jugar en River”.

Sebastián Villa, de jugar en Boca Juniors a expresar su deseo por hacer parte de River Plate. Foto: Getty Images (montaje: SEMANA).

Pero las horas pasaron y todo apunta a que la llegada de Sebastián Villa a River Plate se cayó por plata. El medio argentino Olé reveló que Independiente Rivadavia, donde Sebastián Villa tiene contrato hasta mediados de 2026, aumentó significativamente el valor de Villa, y el cuadro millonario se retiró de la mesa.

“En principio, las palabras del extremo no cambiaron ni cambiarán la postura que tomó el CARP de retirarse de las conversaciones después de que Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, pidiera el triple de los u$s 4.000.000 que ofreció el club”, contó el medio referenciado.