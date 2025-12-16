Deportes
Tite va a dirigir a dos jugadores de la Selección Colombia: alta exigencia de cara al Mundial 2026
Se trata de uno que ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo a la mayor, y otro que ha integrado varios procesos Sub-20.
Hay dos jugadores de la Selección Colombia que van a tener como nuevo entrenador a Tite, el brasileño de 64 años recordado por dirigir a la selección de su país durante seis años (2016 y 2022). Los cafeteros son Luis Sinisterra y Néiser Villarreal, futbolistas al servicio de Cruzeiro.
Cabe recordar que Sinisterra ha hecho parte del proceso del técnico Néstor Lorenzo en Selección Colombia, aunque en el último tiempo las lesiones lo apartaron de ser llamado. En cuanto a Néiser, es recordado por su exitoso paso en La Tricolor sub-20.
Tite dirigirá a Luis Sinisterra y Néiser Villarreal en Cruzeiro
Cruzeiro lo hizo oficial este martes, 16 de diciembre, por medio de sus redes sociales y web oficial. Se trata de una contratación importante, tomando en cuenta los retos que asoman para la institución en 2026.
“Este martes, el técnico llegó a Belo Horizonte y, por la tarde, visitó las instalaciones de la Toca da Raposa 2 acompañado por el presidente Pedro Lourenço, el vicepresidente Pedro Junio, el director deportivo Joaquim Pinto y el director ejecutivo Rodrigo Ramos“, informó Cruzeiro.
Y añadió: “Junto con el entrenador victorioso, también se incorporan al equipo los asistentes Matheus Bachi y Vinícius Bergantin, así como el preparador físico Fábio Mahseredjian. El nuevo cuerpo técnico comenzará a trabajar en Toca 2 con los entrenamientos de pretemporada a principios de enero”.
Multicampeão, Tite é o novo técnico do Cruzeiro! 🦊💙— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 16, 2025
Que seja uma trajetória vitoriosa, professor! 💪 pic.twitter.com/sZuCiYleur
Técnico exigente para Luis Sinisterra y Néiser Villarreal en Cruzeiro
Asoma el Mundial 2026 y los jugadores colombianos esperan llegar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque esperan ser tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo de cara a la cita orbital, donde La Tricolor enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el repechaje intercontinental 1.
Para Néiser Villarreal y Luis Sinisterra es la oportunidad de aprender de un técnico top mundial, con amplio palmarés y experiencia. Seguramente estarán en alto nivel y podrían entrar en el radar.
En cuanto a Sinisterra, sería su retorno a La Tricolor luego de varios meses de ausencia. Sobre Néiser, aún no sabe lo que es jugar en la mayor, pero dejó muy buenas sensaciones en las categorías inferiores.
Palmarés de Tite, un entrenador con calificación alta
Tiene en sus vitrinas el Mundial de Clubes 2012 al servicio de Corinthians, la Copa América 2019 con Brasil y esos son los dos que más brillan.
Sin embargo, también ostenta una Copa Sudamericana (2008 - Inter de Porto Alegre), una Copa Libertadores (2012 - Corinthians), una Copa Suruga Bank (2009 - Ōita), entre otros campeonatos nacionales en Brasil.