Venezuela rompería el mercado: destapan negociaciones con técnico multicampeón y mundialista

La vinotinto quiere dar un golpe sobre la mesa para asegurar su clasificación al Mundial de 2030.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 2:18 p. m.
BERLIN, GERMANY - MARCH 27: Tite, Manager of Brazil, greets Joachim Low, Manager of Germany prior to the International friendly between Germany and Brazil at Olympiastadion on March 27, 2018 in Berlin, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)
Venezuela busca a Tite como su próximo entrenador para el Mundial 2030 | Foto: Bongarts/Getty Images

Venezuela quedó muy golpeada luego de la derrota contra Colombia en las eliminatorias sudamericanas. La vinotinto no solo destituyó a Fernando Batista, sino que busca un técnico de renombre para iniciar el próximo proceso mundialista.

De acuerdo a Globo Esporte, reconocido medio brasileño, la Federación Venezolana de Fútbol está en negociaciones para contratar a Tite como su nuevo entrenador.

Contexto: Con la clasificación de la Selección Colombia al Mundial, así quedó el ranking Fifa

“La Federación Venezolana de Fútbol inició conversaciones con el técnico Tite para que se haga cargo de la selección absoluta masculina del país para el próximo ciclo mundialista”, indicaron.

Tite fue el técnico de Brasil en las eliminatorias a Catar-2022 y llevó a la canarinha hasta la fase de cuartos de final, donde cayeron eliminados a manos de Croacia en la tanda de penales.

Luego de aquella caída, el experimentado entrenador dio un paso al costado y dejó vacante su puesto como seleccionador. La verdeamarela sufrió para conseguirle un reemplazo, pues probó con Fernando Diniz y Dorival Junior hasta que al fin pudo concretar el fichaje de Carlo Ancelotti.

Tite, el exentrenador de la Selección de Brasil que es firme candidato para dirigir al Flamengo
Tite dirigió a Brasil en Catar-2022 | Foto: Getty Images

A la espera de una respuesta

“Tras un año desempleado tras dejar el Flamengo, Tite aún evalúa su futuro profesional. Se someterá a una cirugía de rodilla en los próximos días y solo entonces decidirá sus próximos pasos“, amplió Globo Esporte.

Además de esa experiencia como entrenador de Brasil, el estratega de 64 años tiene una gran cartelera de títulos obtenidos a nivel de clubes.

Fue dos veces campeón del Brasileirão, ganó la Copa de Brasil, consiguió la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con Corinthians, además de llevarse la Copa Sudamericana en el banquillo del Inter de Porto Alegre.

Contexto: Nicolás Maduro se pronunció sobre la goleada de Colombia contra Venezuela: dio primera orden

En su palmarés también está la Copa América de 2019, esa que levantó Brasil venciendo en la final a Perú con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison.

Tite tiene trofeos de sobra para ser considerado uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol brasileño, otra de las razones por las que Venezuela quiere darle las llaves de la selección.

El dinero no sería un problema, teniendo en cuenta que Fernando Batista ganaba tres millones de dólares al año según la prensa venezolana.

“La operación de Tite no es un obstáculo para la Federación Venezolana, que no tiene prisa en elegir a su próximo entrenador. Recientemente, Tite fue contactado por Fortaleza, pero dijo que no tiene la intención de trabajar hasta fin de año”, completó GE.

Venezuela Colombia
Venezuela nunca ha clasificado a un Mundial de mayores. | Foto: AP

Reconstrucción en Venezuela

Venezuela tiene algunos amistosos programados en octubre y noviembre, donde intentará probar a los jugadores que harán parte del próximo ciclo.

Aunque todo depende de la decisión del nuevo DT, hay varios referentes que no estarán disponibles para las eliminatorias a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran el volante Tomás Rincón y el delantero Salomón Rondón, quienes soñaban con el repechaje como el momento cúspide de su carrera para despedirse por todo lo alto.

Cabe recordar que, además del clasificatorio mundialista, Venezuela debe prepararse para disputar la Copa América en el año 2028 y elaborar un proyecto de divisiones menores que surta de talento a la selección para los próximos años.

titeSelección VenezuelaEliminatorias SudamericanasFichajesmundial 2030

Noticias Destacadas

