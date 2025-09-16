Venezuela rompería el mercado: destapan negociaciones con técnico multicampeón y mundialista

Venezuela quedó muy golpeada luego de la derrota contra Colombia en las eliminatorias sudamericanas. La vinotinto no solo destituyó a Fernando Batista, sino que busca un técnico de renombre para iniciar el próximo proceso mundialista.

De acuerdo a Globo Esporte, reconocido medio brasileño, la Federación Venezolana de Fútbol está en negociaciones para contratar a Tite como su nuevo entrenador.

“La Federación Venezolana de Fútbol inició conversaciones con el técnico Tite para que se haga cargo de la selección absoluta masculina del país para el próximo ciclo mundialista”, indicaron.

Tite fue el técnico de Brasil en las eliminatorias a Catar-2022 y llevó a la canarinha hasta la fase de cuartos de final, donde cayeron eliminados a manos de Croacia en la tanda de penales.

Luego de aquella caída, el experimentado entrenador dio un paso al costado y dejó vacante su puesto como seleccionador. La verdeamarela sufrió para conseguirle un reemplazo, pues probó con Fernando Diniz y Dorival Junior hasta que al fin pudo concretar el fichaje de Carlo Ancelotti.

Tite dirigió a Brasil en Catar-2022 | Foto: Getty Images

A la espera de una respuesta

“Tras un año desempleado tras dejar el Flamengo, Tite aún evalúa su futuro profesional. Se someterá a una cirugía de rodilla en los próximos días y solo entonces decidirá sus próximos pasos“, amplió Globo Esporte.

Además de esa experiencia como entrenador de Brasil, el estratega de 64 años tiene una gran cartelera de títulos obtenidos a nivel de clubes.

Fue dos veces campeón del Brasileirão, ganó la Copa de Brasil, consiguió la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes con Corinthians, además de llevarse la Copa Sudamericana en el banquillo del Inter de Porto Alegre.

En su palmarés también está la Copa América de 2019, esa que levantó Brasil venciendo en la final a Perú con goles de Everton, Gabriel Jesús y Richarlison.

Tite tiene trofeos de sobra para ser considerado uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol brasileño, otra de las razones por las que Venezuela quiere darle las llaves de la selección.

El dinero no sería un problema, teniendo en cuenta que Fernando Batista ganaba tres millones de dólares al año según la prensa venezolana.

“La operación de Tite no es un obstáculo para la Federación Venezolana, que no tiene prisa en elegir a su próximo entrenador. Recientemente, Tite fue contactado por Fortaleza, pero dijo que no tiene la intención de trabajar hasta fin de año”, completó GE.

Venezuela nunca ha clasificado a un Mundial de mayores. | Foto: AP

Reconstrucción en Venezuela

Venezuela tiene algunos amistosos programados en octubre y noviembre, donde intentará probar a los jugadores que harán parte del próximo ciclo.

Aunque todo depende de la decisión del nuevo DT, hay varios referentes que no estarán disponibles para las eliminatorias a la próxima Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran el volante Tomás Rincón y el delantero Salomón Rondón, quienes soñaban con el repechaje como el momento cúspide de su carrera para despedirse por todo lo alto.