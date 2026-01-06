Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Lo que empezó como un cruce de mensajes con Juan Fernando Quintero, terminó en conversaciones formales para que Sebastián Villa se convierta en nuevo jugador de River Plate.

Independiente Rivadavia está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo colombiano, sin embargo, estaría pidiendo un precio por encima de los 12 millones de dólares.

River alcanzó a preguntar sobre las condiciones del fichaje, pero habría ofrecido una cifra mucho menor para hacerse con sus servicios.

Recordando que Villa tiene pasado como jugador de Boca Juniors, su posible aterrizaje en el Monumental ha generado todo tipo de comentarios en la prensa argentina.

Sebastián Villa abre un capítulo más en su carrera tras salir de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

¿Qué dijo Sebastián Villa sobre su llegada a River?

Ante todo el revuelo causado, Sebastián Villa le concedió una entrevista a Picado TV y abrió la puerta para jugar junto a Juanfer en River Plate.

“Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, aseguró el antioqueño.

El problema es la cantidad que pide Independiente Rivadavia y las dudas que genera su largo historial de indisciplina. De acuerdo a medios argentinos, Gallardo no puso sobre la mesa el nombre de Villa y fue la dirigencia la que levantó el teléfono para preguntar por él.

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

“He visto del interés y con mi representante hemos tomado la decisión... Le dije a él que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, añadió el jugador de 29 años.

Sebastián Villa es considerado uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. La temporada pasada multiplicó sus participaciones de gol y levantó el trofeo de la Copa Argentina venciendo a Argentinos Juniors en la final.

Luego de esa conquista, anunció que su tiempo en el conjunto mendocino había terminado y que el objetivo era cambiar de aires para 2026. Independiente Rivadavia aceptó dejarlo salir, pero quiere hacer caja con la venta de su mejor jugador.

Mensaje a Gallardo

Si el problema es convencer a Marcelo Gallardo, para Villa no hay límites.

“Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, aseguró.

James Rodríguez ya tendría definido su nuevo equipo: revelan cuál es “la opción más fuerte”

Villa causó alboroto la semana pasada enviándole un mensaje a Quintero, referente de River. “Sería un honor jugar al lado de él. Juanfer conoce mi mentalidad, sabe que me gustan los retos. Esperemos que las partes se pongan de acuerdo”, agregó.

“Lo de Boca ya es pasado. Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”, sentenció.

Con Independiente Rivadavia disputó 60 partidos en total, marcó 10 goles y dio 16 asistencias.