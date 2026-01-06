Deportes

Sebastián Villa se pronunció sobre su llegada a River Plate: envió mensaje a Marcelo Gallardo

Su futuro es tema principal en Argentina, aunque Independiente Rivadavia pide 12 millones de dólares para dejarlo salir.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de enero de 2026, 12:59 p. m.
Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate.
Sebastián Villa abrió la puerta para jugar en River Plate. Foto: AFP

Lo que empezó como un cruce de mensajes con Juan Fernando Quintero, terminó en conversaciones formales para que Sebastián Villa se convierta en nuevo jugador de River Plate.

Independiente Rivadavia está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo colombiano, sin embargo, estaría pidiendo un precio por encima de los 12 millones de dólares.

River alcanzó a preguntar sobre las condiciones del fichaje, pero habría ofrecido una cifra mucho menor para hacerse con sus servicios.

Recordando que Villa tiene pasado como jugador de Boca Juniors, su posible aterrizaje en el Monumental ha generado todo tipo de comentarios en la prensa argentina.

