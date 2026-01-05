Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez al veredicto de River Plate por el fichaje de Villa: “Decisión de 10 puntos”

River Plate tomó una decisión sobre el fichaje de Sebastián Villa y forzó la reacción de Carlos Antonio Vélez, quien dejó un contundente mensaje.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de enero de 2026, 11:19 p. m.
Sebastián Villa y Carlos Antonio Vélez.
Sebastián Villa y Carlos Antonio Vélez. Foto: Getty Images / Pantallazo Win Sports

Sebastián Villa, un jugador con encare, opción latente de gol, cambio de ritmo, velocidad. Es un jugador totalmente ofensivo y que sería del deseo para cualquier entrenador. Sus condiciones las mostró en el Deportes Tolima de Colombia, para dar el salto a un grande de Argentina, Boca Juniors.

Su paso a Boca le dio además una gran oportunidad en la Selección Colombia y cuando alcanzó su mejor nivel en el fútbol argentino, el Xeneize no le permitió ir a Europa, más exactamente al Brujas de Bélgica y permaneció en La Bombonera. Sobre el 2021, tampoco se pudo dar su fichaje al Dinamo de Moscú.

Tras las opciones rechazadas en el mercado de pases, los problemas no demoraron en aparecer y Sebastián Villa fue puesto en la mira de las autoridades. El volante recibió duras denuncias por agresión física y sexual, a tal punto de ser condenado por violencia de género en Argentina, lo que inmediatamente lo sacó de Boca Juniors y apagó su carrera deportiva.

CORDOBA, ARGENTINA - NOVEMBER 5: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia (R) celebrates with a teammate after winning in the Copa Argentina 2025 final match between Independiente Rivadavia and Argentinos Juniors at Monumental Presidente Peron on November 5, 2025 in Cordoba, Argentina. (Photo by Cesar Heredia/Getty Images)
Sebastián Villa celebrando el título de la Copa Argentina Foto: Getty Images

Villa fue juzgado a dos años y un mes de prisión condicional y al ser una pena menor a tres años y con condición, no hizo efectivo el tentativo arresto en Argentina. La mancha quedó, no pudo volver a la Selección Colombia, jugó en Bulgaria y voces autorizadas como la de Carlos Antonio Vélez se expresó apenas se conoció la decisión de River Plate por su fichaje.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez tras la decisión de River sobre Villa

En días pasados, comenzó el rumor en Argentina que Sebastián Villa podría ser nuevo jugador de River Plate en el 2026. Fuentes cercanas al club indicaron que el volante era deseo del técnico Marcelo Gallardo y tras evaluar las opciones y ver el valor que exigían en Independiente Rivadavia (12 millones de dólares), desistieron del negocio.

Carlos Antonio Vélez se vio complacido por la caída del fichaje de Villa a River Plate y aseguró que el club no puede manchar su historia con el volante colombiano en sus filas. Además, aclaró que esa camiseta no se le puede soltar a alguien con esos antecedentes.

Pantallazo X: @DiarioOle
Pantallazo X: @DiarioOle Foto: Pantallazo X: @DiarioOle

“Es una institución que no puede manchar su historia. Es una camiseta que no se le puede soltar a cualquiera y menos a alguien con esos antecedentes. ¡Decisión de 10 puntos!“, dijo Carlos Antonio Vélez en la red social X.

