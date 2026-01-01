La contundente reacción de la hinchada de River Plate al posible fichaje de Sebastián Villa: “Es demasiado”

Sebastián Villa es de aquellos extremos llenos de clase, encare, opción latente de gol, cambio de ritmo, velocidad. Un jugador totalmente ofensivo y que sería del deseo para cualquier entrenador. Sus condiciones las comenzó a mostrar en el Deportes Tolima de Colombia, luego se pudo dar su fichaje a un grande de Argentina.

Su paso a Boca Juniors le dio además una gran oportunidad en la Selección Colombia y cuando alcanzó su prime en el fútbol argentino, el Xeneize no le permitió ir al Brujas de Bélgica y permaneció en La Bombonera. Tampoco se pudo dar su fichaje al Dinamo de Moscú. Los problemas no demoraron en aparecer y Villa fue puesto en la mira de las autoridades.

El volante comenzó a recibir duras denuncias por agresión física y sexual, a tal punto de recibir una condena por violencia de género en Argentina, lo que inmediatamente lo sacó de Boca Juniors.

Villa fue juzgado a dos años y un mes de prisión condicional. Vale resaltar que al ser una pena menor a tres años y con condición, no es efectivo su tentativo arresto.

Su pasado en Boca Juniors, el rumor a River Plate y el suceso anteriormente mencionado forzó la reacción de los hinchas del club ‘Millonario’ y el rechazo fue unánime en las redes sociales. Pero, según fuentes cercanas al equipo, el volante ofensivo de Independiente Rivadavia es un deseo del técnico Marcelo Gallardo por su potencial ofensivo.

Rechazo de los hinchas de River al fichaje de Sebastián Villa

Apenas se conoció la versión de que Gallardo quisiera el fichaje de Sebastián Villa y el rechazo de un alto directivo del club, los hinchas también reaccionaron y no avalan la firma del jugador colombiano. Primero por la rivalidad con Boca y su pasado en las entidades judiciales argentinas básicamente le cierra las puertas en el gigante millonario.

“Jamás ese en River (Villa), se vive y se juega con grandeza”, “como jugador un fenómeno, ahora todo lo demás es demasiado”, “no puede pisar el Monumental”, fueron algunas declaraciones en la red social X al rumor del jugador a River Plate.

“¿No hay otro factible que no esté condenado por violencia de género?“, “está marcado con las cosas extrafutbolisticas”, “definitivamente no. Es un tipo que no merece la de River, ni como jugador ni como persona”, agregan otro usuarios.