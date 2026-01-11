Deportes

Sebastián Villa no se aguantó y le mandó un recadito a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

El delantero de Independiente Rivadavia mantiene viva su ilusión de volver a vestir los colores de la Selección Colombia.

Redacción Semana
11 de enero de 2026, 11:45 a. m.
Sebastián Villa quiere ir al Mundial 2026 y busca irse a un mejor equipo para lograrlo.
Sebastián Villa quiere ir al Mundial 2026 y busca irse a un mejor equipo para lograrlo.

Faltan menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia no tendrá muchos cambios en su lista de convocados, pues Néstor Lorenzo ha demostrado ser un fiel abanderado de los procesos.

Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

De hecho, la mayoría de los cupos ya están ocupados y solo un giro drástico podría abrirle espacio a jugadores que no fueron convocados durante las eliminatorias sudamericanas.

Pero Sebastián Villa no se rinde a pesar de ser borrado del mapa en la Tricolor y busca un salto en su carrera para entrar en el llavero de Lorenzo.

En una reciente entrevista con Picado TV, el extremo antioqueño aseguró que está trabajando para volver a vestirse con los colores de la Selección Colombia.

Villa no tiene ningún tipo de veto en el combinado nacional, sin embargo, desde los problemas legales que afrontó en Argentina han sido muy pocas las convocatorias en las que ha participado.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - FEBRUARY 11: Sebastian Villa of Independiente Rivadavia looks on during a Torneo Apertura Betano 2025 Group A match between Boca Juniors and Independiente Rivadavia at Estadio Alberto J. Armando on February 11, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) (Photo by Marcelo Endelli / Getty Images South America / Getty Images via AFP)
Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images via AFP

Sebastián Villa sueña con el Mundial 2026

El antioqueño sabe que tiene pocas posibilidades de entrar en la lista para la Copa del Mundo, aunque no se resigna y suplica por una oportunidad de volver.

No iba a descansar hasta volver a la Selección y es uno de los objetivos que tengo por cumplir", declaró.

Villa confesó que esa es una de las razones por las que no le importaría ‘traicionar’ a la hinchada de Boca Juniors. “Ojalá pueda llegar a River y ser citado, ¿por qué no pelear un puesto para el Mundial?“, sentenció.

El delantero, de 29 años, hizo una espectacular temporada con Independiente Rivadavia, modesto equipo al que llevó hasta la final de la Copa Argentina y lo coronó campeón por primera vez en su historia.

Después del título, Sebastián Villa le pidió a la dirigencia que lo deje salir y empezó a escuchar ofertas en todo el continente.

El problema es que Rivadavia quiere 12 millones de dólares para venderlo, una cifra que muy pocos están dispuestos a ofrecer.

Esta semana sonó con fuerza para sumarse a la nómina de River Plate, pero el conjunto millonario se reculó en su interés al ver el costo de la transferencia.

Vale destacar que Villa se ha comportado a la altura de las circunstancias y no ha vuelto a estar metido en problemas de disciplina. Sumado a eso, fue absuelto en uno de los cargos que tenía pendiente ante la justicia argentina.

Eso sí, asegura que su historia con Boca Juniors está terminada. “Lo de Boca ya es pasado. Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”, completó.

