Selección Colombia femenina levantó la voz: duro mensaje para el presidente Gustavo Petro

Catalina Usme, capitana de la Tricolor, abrió el video diciendo: “ Señor presidente, cada medalla es el esfuerzo de nuestros atletas . El deporte no es un gasto, es esperanza”.

Luego habló la defensora Carolina Arias: “El deporte no solo es alegrías, el deporte une, inspira, transforma. Menos presupuesto es menos país”, apuntó.

Linda Caicedo apareció para volver a mencionar directamente a Gustavo Petro. “ Señor presidente, no se construye nación sin deporte . No recortemos lo que más nos une”, dijo la jugadora del Real Madrid.

Las jugadoras de la Selección Colombia le piden al Gobierno que no se recorte más el presupuesto del Ministerio del Deporte https://t.co/YoSl7ZfmR1 pic.twitter.com/eq1CupAkM7

Preocupación en el deporte

Ángel Barajas, medallista olímpico en París-2024, fue otro de los que levantó su voz. “Extiendo una invitación al presidente Gustavo Petro, porque para ello necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación y tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos. Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, apuntó el cucuteño.