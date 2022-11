Senegal llora la baja de Sadio Mané a pocos días del debut en el Mundial de Qatar 2022

A menos de tres días de dar el puntapié inicial del Mundial de Qatar 2022, las lesiones siguen haciendo de las suyas en las naciones participantes. Este jueves la gran afectada fue la selección de Senegal, que tuvo que decirle adiós a gran parte de sus posibilidades en la cita orbital al confirmar la baja de su máxima figura, Sadio Mané.

Los africanos confirmaron en rueda de prensa, junto al médico del equipo que Mané no alcanzará a estar en el evento debido a que en los resultados de los exámenes no presentó una “evolución favorable”. Y es que en la interna de la selección se habían mostrado “optimistas” por tener al delantero, pues su molestia no precisaba de cirugía, sin embargo, no se alcanzó.

“Desgraciadamente, hemos resuelto declarar baja a Sadio para el Mundial”, proclamó el médico de la selección, Manuel Afonso, citado en la cuenta de Twitter de la Federación senegalesa de fútbol (FSF).

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

La mala noticia llegó a última hora de la tarde, unas horas después del entrenamiento de los ‘Leones’ en sus instalaciones de Lusail, en Doha.

“Desgraciadamente, la IRM de hoy (jueves) nos muestra que la evolución no es favorable como pensábamos”, precisó el doctor, añadiendo que “una intervención quirúrgica deberá ser programada muy próximamente” para operar al jugador.

Sadio Mané estaba siendo tratado en Múnich por los médicos de su club, el Bayern, y no se había unido a sus compañeros en Catar, donde Senegal debuta el lunes en la competición contra Países Bajos.

‘Los Leones de la Teranga’ lo harán pues sin su líder, que les llevó a la primera victoria en Copa de África el pasado mes de febrero, y terminó segundo en la clasificación del Balón de Oro luego de una temporada magnífica.

Desde su lesión el 8 de noviembre con su club, el Bayern de Múnich, durante la victoria ante el Werder Bremen (6-1), en una acción con el defensor Amos Pieper, no se escatimó en medios para recuperar al N.10 de los ‘Leones’.

Afonso acudió a Múnich los días 10 y 11 de noviembre para examinar al jugador y consultar de nuevo las imágenes por resonancia magnética (IRM).

Es irremplazable

“Estábamos preparados desde el anuncio de la lesión”, reaccionó para la AFP el presidente de la FSF, Augustin Senghor. “Nos enteramos ahora de la confirmación de su lesión, todo el mundo está de acuerdo en que es su salud lo que prima”.

“¿Cómo se ha tomado el equipo esta noticia? Zen”, respondió lacónico el presidente. Después de su lesión, Sadio Mané y su entorno habían en un principio desechado toda esperanza de estar en el Mundial, antes de ser algo más optimistas.

Y, después de la visita del médico de la selección, se decidió incluirlo en la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial. El seleccionador Aliou Cissé deberá ahora encontrarle un sustituto, tiene hasta el domingo para ello, víspera de la entrada en liza de Senegal en la competición, ante Países Bajos.

Antiguo compañero de Mané en el Liverpool, Virgil van Dijk, reaccionó al anuncio de su baja tuiteando que le habría “encantado jugar contra él” en ese Senegal-Países Bajos.

Los senegaleses, escribió, “tienen jugadores para reemplazarlo, pero no de la misma calidad. Es realmente un jugador fuera de lo común, lo extrañaré”.

“Mané es irreemplazable”, explicaba por su parte el senegalés Pape Gueye en una entrevista concedida antes de la oficialización de la baja. “Pero tenemos muy buenos delanteros”. Un halo de esperanza en un día aciago para Senegal.

Por lo pronto, el primer partido de Senegal, reciente campeón de África, será el lunes 21 de noviembre, cuando se mida con Países Bajos por la fecha 1 del grupo A. El duelo tendrá inicio a las 11:00 a.m. (hora colombiana).