Sentencia final en Filadelfia: Phillies y Mets definen el título en el Citizens Bank Park

Los dos primeros encuentros entre New York Mets y Philadelphia Phillies resultaron en victorias para el equipo rojo, lo que obligaba a metropolitanos a mostrar su mejor nivel en el resto de la serie si no querían despedirse del título de la División Este de la Liga Nacional.

La diferencia entre ambos equipos ya ascendía a nueve partidos con apenas 17 juegos restantes, por lo que si los de Filadelfia lograban imponerse en los dos compromisos siguientes, la ventaja sería prácticamente imposible de remontar.

Ante ese escenario, los Phillies no tardaron en tomar la iniciativa. Apenas en la parte baja de la primera entrada, en el Citizens Bank Park de Filadelfia, llenaron las bases y con un sencillo de J.T. Realmuto, Harrison Bader cruzó el plato.

Acto seguido, el abridor de Mets, Clay Holmes, golpeó con un lanzamiento a Max Kepler y, con las bases congestionadas, Kyle Schwarber anotó sin resistencia el 2 a 0 inicial.

En la segunda entrada, Mets respondió. Juan Soto pareció conectar un jonrón, pero un aficionado desvió la bola y el batazo se quedó en doble. Aun así, Soto avanzó a tercera con un sencillo de Pete Alonso y fue impulsado al plato por Starling Marte, acortando distancias 2 a 1.

La tensión creció en la quinta entrada, cuando J.T. Realmuto corrió desde primera para ser impulsado por un doble de Brandon Marsh, colocando el 3 a 1. Luego, con un sencillo de Max Kepler, Marsh amplió la ventaja a 4 a 1.

Los Phillies mostraron una ofensiva arrolladora en la sexta entrada, cargándose de imparables y castigando al relevo de los Mets. Harrison Bader fue golpeado por un lanzamiento y Kyle Schwarber conectó un sencillo, Realmuto también recibió un golpe de Gregory Soto y Marsh impulsó la carrera de Bader.

Después, Kepler volvió a responder con un imparable que llevó a Harper y a Realmuto al home, y finalmente Otto Kemp impulsó a Marsh con un elevado de sacrificio para el 8 a 1 parcial.

La fiesta continuó en la séptima, cuando Bryce Harper conectó su jonrón número 25 de la temporada, ampliando la diferencia a 9 por 1.

Los Mets reaccionaron con un cuadrangular de Juan Soto para el 9 a 2, pero la respuesta de los Phillies fue inmediata: Max Kepler conectó un batazo espectacular que devolvió la ventaja amplia al marcador. Más tarde, Donovan Walton bateó un rodado que permitió a Otto Kemp anotar el 11 a 2.

En la novena, Mets intentó un milagro. Brett Baty impulsó a Hayden Senger con un sencillo, y con la casa llena Juan Soto se paró en el plato con la ilusión del grand slam. Sin embargo, el cerrador Lou Trivino ganó el duelo y selló el triunfo de los Phillies por un contundente 11 por 3.