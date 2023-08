Sergio Ramos, De Gea y Hazard siguen sin equipo: ¿Problemas de edad?

“La verdad es que fueron dos años donde donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona los llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o en el compartir actividades con ellos. Un poco mi decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día”.