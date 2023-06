“Siempre he querido dirigir al América, pero...” ídolo del club lanza guiño tras la incertidumbre con Guimaraes

A pesar de que la liga colombiana no ha terminado para el América de Cali, varios nombres empiezan a sonar para tomar las riendas del club de cara al siguiente semestre. Y aunque no se ha confirmado la salida de Alexandre Guimaraes, los rumores sobre su salida siguen latentes y su realidad se sabrá el próximo sábado, fecha donde se termina el camino en este primer semestre.

Nombres de alto calibre han merodeado las toldas escarlatas, Ricardo Gareca, Alejandro Restrepo, entre otros, han tocado la puerta del equipo, sin embargo, no se ha concretado nada.

Ahora bien, en las últimas horas, uno de los hombres más queridos en la casa, como lo es Julio César Falcioni, no dudó en manifestar su amor por el club caleño y confesar que siempre ha querido estar en el banquillo sur, sin embargo, reveló detalles del porqué no lo ha logrado.

Julio Falcioni, se convirtió en ídolo de América. - Foto: Getty Images

En un principio, Falcioni manifestó su amor por el América, club del que es seguidor. “Yo me volví muy hincha del América y traté de defender siempre la camiseta con todo lo que tenía, con lesiones, operaciones, con todo lo que conlleva la exigencia del fútbol, y el hincha me lo reconoció siempre”, dijo en charla con El País de Cali.

En cuanto a dirigir al club, el argentino confesó que le da miedo, pues “pasaron tantos años después de que me fui como jugador, y si como técnico te toca perder dos o tres partidos… No, no me gustaría que ese cariño se perdiera o se volviera un insulto”.

“El fútbol a veces te da dos o tres resultados negativos y bueno… Ojalá algún día se dé esa posibilidad. Ha pasado mucho tiempo ya”, agregó.

Julio Falcioni, técnico argentino de Banfield. - Foto: Getty Images

No obstante, Falcioni aseguró que también ha tenido ofertas de otros clubes del fútbol colombiano, todos siendo gigantes. “Tuve ofertas concretas de otros equipos de Colombia y nunca quise. Por amor al América… Los equipos fueron Nacional, Millonarios y Deportivo Cali”.

Finalmente, el estratega que actualmente dirige a Banfield resaltó el gran cariño que le ha brindado la hinchada del América por lo hecho en su época dorada. “El cariño. En la institución había gente muy buena, como doña Beatriz, doña Nur, don Álvaro Guerrero, que todavía vive. Aprovecho y le mando un saludo al viejo, siempre estoy en contacto con su hijo, con Alvarito. Y después, extraño el día a día, cuando entrenábamos en Águila Roja, luego en Cascajal, y cómo no, los triunfos. En América siempre me sentí querido y respetado. Y todavía recibo ese cariño”.

Y agregó: “Me sorprende que el cariño de los hinchas del América hacia mí ha pasado de generación en generación. Y es difícil que eso suceda. América me ayudó a formar mi familia, mi hogar, porque lo iniciamos en Cali. Me ayudó en la educación de mis hijas desde su infancia. Yo estoy muy agradecido con la institución y los hinchas, porque su cariño ha traspasado fronteras y tiempos”.

Julio Falcioni disputó un total de 374 partidos con América. - Foto: Getty Images

Por el momento, América de Cali se enfocará en cerrar de la mejor manera el campeonato colombiano con tres puntos ante Boyacá Chicó. El club escarlata, más allá de pelear por el honor, también buscará una victoria que lo afiancen en la reclasificación, tabla que entrega cupo a los torneos internacionales.

Programación de la decisiva fecha 6

Grupo A

17 junio - 5:15 p. m: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto.

17 junio - 5:15 p. m: Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera.

Grupo B

17 junio - 8:00 p. m: Millonarios vs. Independiente Medellín.

17 junio - 8:00 p. m: América de Cali vs. Boyacá Chicó.