Sin pelos en la lengua, Dayro Moreno reveló lo que siente hacia la hinchada de Millonarios

Dayro Moreno es uno de los jugadores más recordados en el país no solamente por sus anotaciones y talento al momento de pisar el balón, sino también por las diferentes polémicas que varios años atrás protagonizó a causa de los excesos, sin embargo, el fútbol le ha dado revancha y ahora en el Once Caldas, el club que lo vio nacer ha podido a sus 37 años mantener un rendimiento que le ha permitido acercarse al récord del máximo anotador en la historia del fútbol profesional colombiano.

Recientemente Millonarios y Once Caldas se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín en el duelo válido por la sexta fecha del torneo colombiano. Frente a su hinchada, el equipo embajador se impuso con un autogol de Andrés Felipe Correa y una anotación de Daniel Cataño. Luis Fernando Miranda descontó para el conjunto blanco. Sin embargo, Dayro Moreno, quien estuvo jugando en Millonarios, fue recibido y despedido con silbidos y gritos por parte de los hinchas capitalinos que sienten amor y odio por el nacido en el Espinal, Tolima.

Dayro Moreno vistió las camisetas de Millonarios y Nacional, respectivamente. | Foto: Getty Images

Ante ese acontecimiento, Dayro en entrevista con As Colombia mencionó que, “en los estadios donde va uno no falta el que lo insulte, pero eso hace parte del fútbol y la verdad me encanta cuando empiezan porque me da más motivación para hacer los goles y un buen partido”.

Así mismo, y días después de haberse enfrentado a su antiguo club, Moreno dio a conocer su postura respecto a la hinchada de Millonarios, quienes celebraron al lado de él las 34 anotaciones que logró realizar cuando vestía de albiazul. Ante el cuestionamiento sobre cuál es la hinchada más “pesada”, Moreno aseguró que “la verdad, la de Pereira y la de Millonarios, pero eso es fútbol. Aquí con Millonarios siempre he sido agradecido porque me dio la oportunidad y ahí tuve otra vez el plus para ir al fútbol mexicano”.

El jugador está a 14 goles de ser máximo artillero del FPC | Foto: Dimayor

Cabe mencionar que los 34 goles que marcó Dayro con el equipo que ahora dirige Alberto Gamero, los hizo en 53 partidos entre la Liga y Copa Colombia. En el primer semestre, con Millonarios, fue el goleador del torneo con 16 tantos y para el segundo, volvió a repetir, ahora con 13 anotaciones, mientras que, en la única edición de Copa, marcó 5 goles que lo dejaron como el tercer máximo anotador del torneo.

Dayro Moreno siguió en Once Caldas para el segundo semestre de 2022. | Foto: Once Caldas

Dayro Moreno reveló por qué le paga a sus compañeros en Once Caldas

El jugador habló de lo que para él significa jugar en Manizales, resaltó su paso en la ciudad desde que llegó a los 12 años de edad, motivos suficientes para, según él, ser un hincha a donde vaya: “Primero buscaré un título y en lo personal buscaré el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”, afirmó en una entrevista para AS.

Dayro Moreno arrancó la liga colombiana con gol frente a Atlético Nacional. | Foto: Once Caldas

Para lograr su objetivo planeó estratégicamente cómo lograría que sus compañeros lo asistieran con mayor efectividad en el terreno de juego durante las competencias oficiales: “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 ‘luquitas’ por pase gol. Antes del partido les digo: ahí voy a estar para que me la tires”.

Dayro Moreno, goleador del fútbol colombiano busca romper el récord en 2023. | Foto: @oncecaldas

“Tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”, detalló.