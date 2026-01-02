Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

Asoma el mercado de invierno en Europa y con él las transferencias en los equipos más importantes. De hecho, el futbolista portugués, João Cancelo, socio de Cristiano Ronaldo en la selección de su país, suena para llegar a Barcelona e Inter.

El periodista Fabrizio Romano es el que constantemente ha actualizado frente al tema. De hecho, este viernes, 2 de enero de 2026, contó que si bien el deseo de Cancelo es Barcelona, Inter picaría en punta por el lateral derecho portugués.

El futuro de João Cancelo estaría entre Barcelona e Inter de Milán. Foto: Getty Images y escudos oficiales del Barcelona a Inter de Milán.

“Cancelo está entusiasmado con su regreso al Barcelona”

“João Cancelo decidirá su futuro próximamente, ya que mantiene conversaciones con su agente Jorge Mendes. El Inter podría ofrecer a Acerbi o De Vrij al Al Hilal, según se ha revelado. Cancelo está entusiasmado con su regreso al Barcelona, ​​pero espera saber si el Barça quiere seguir adelante“, fue la información de Romano.

Entonces, el futuro de João Cancelo estaría o en LaLiga de España o en la Serie A de Italia. Es uno de los mejores en su posición, a nivel mundial, y aunque su ida al Al Hilal sorprendió a más de uno, parece que el retorno a Europa será más pronto que tarde.

Luis Díaz tendrá que parar a João Cancelo en el Mundial 2026

De hecho, Luis Díaz y Johan Mojica, sobre el papel, tendrán que hacerlo. Eso si el técnico de Portugal, Roberto Martínez, decide colocar a João Cancelo como su lateral derecho titular en el partido contra Colombia en el Mundial 2026.

Cabe recordar que la Selección de Portugal y la de Colombia se verán cara a cara el 27 de junio de este 2026, en el estadio Hard Rock de Miami, por la tercera fecha del grupo K en el Mundial de Norteamérica.

Por posiciones, Luis Díaz debería ser uno de los que pare a Cancelo en el partido; por supuesto, si ambos juegan. Al Lucho ser extremo izquierdo, y João lateral derecho natural, chocarán cara a cara. Ambos tendrán que pelear el balón de frente, y detrás del guajiro, como apoyo, aparecería el lateral izquierdo cafetero: Johan Mojica. Esto, tomando en cuenta las últimas alineaciones de Lorenzo y Martínez.

João Cancelo vs. Luis Díaz: emocionante duelo, por posición, en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sin embargo, puede que haya variantes o puede que los futbolistas referenciados jueguen por otro lado del campo. De hecho, João Cancelo es conocido por ser polifacético en la cancha, algo que lo ha llevado a jugar de lateral izquierdo.

En todo caso, Colombia debería prestar especial atención a lo que ocurra con João Cancelo, uno de los habituales llamados a la Selección de Portugal.