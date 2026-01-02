Deportes

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

El duelo entre Lucho y el portugués se dará en la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
3 de enero de 2026, 2:56 a. m.
Luis Díaz deberá pararlo en el Mundial 2026 y es seguido por Barcelona e Inter de Milán: referente en la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Luis Díaz deberá pararlo en el Mundial 2026 y es seguido por Barcelona e Inter de Milán: referente en la Portugal de Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Asoma el mercado de invierno en Europa y con él las transferencias en los equipos más importantes. De hecho, el futbolista portugués, João Cancelo, socio de Cristiano Ronaldo en la selección de su país, suena para llegar a Barcelona e Inter.

El periodista Fabrizio Romano es el que constantemente ha actualizado frente al tema. De hecho, este viernes, 2 de enero de 2026, contó que si bien el deseo de Cancelo es Barcelona, Inter picaría en punta por el lateral derecho portugués.

El futuro de João Cancelo estaría entre Barcelona e Inter de Milán.
El futuro de João Cancelo estaría entre Barcelona e Inter de Milán. Foto: Getty Images y escudos oficiales del Barcelona a Inter de Milán.

“Cancelo está entusiasmado con su regreso al Barcelona”

“João Cancelo decidirá su futuro próximamente, ya que mantiene conversaciones con su agente Jorge Mendes. El Inter podría ofrecer a Acerbi o De Vrij al Al Hilal, según se ha revelado. Cancelo está entusiasmado con su regreso al Barcelona, ​​pero espera saber si el Barça quiere seguir adelante“, fue la información de Romano.

Entonces, el futuro de João Cancelo estaría o en LaLiga de España o en la Serie A de Italia. Es uno de los mejores en su posición, a nivel mundial, y aunque su ida al Al Hilal sorprendió a más de uno, parece que el retorno a Europa será más pronto que tarde.

Deportes

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Deportes

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Deportes

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Deportes

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Deportes

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Deportes

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y llega a Cali para firmar como nuevo jugador de América

Deportes

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

Deportes

Contundente mensaje de despedida de Cristiano Ronaldo con Colombia en la mira: “Sabemos lo que debemos hacer”

Deportes

Cristiano Ronaldo anotó con la espalda y levantó debate en redes: ¿Cuántos le faltan para lograr los mil goles?

Gente

¿Cristiano Ronaldo llega a Hollywood? La verdad detrás de las imágenes de CR7 en ‘Rápido y Furioso’

Luis Díaz tendrá que parar a João Cancelo en el Mundial 2026

De hecho, Luis Díaz y Johan Mojica, sobre el papel, tendrán que hacerlo. Eso si el técnico de Portugal, Roberto Martínez, decide colocar a João Cancelo como su lateral derecho titular en el partido contra Colombia en el Mundial 2026.

Cabe recordar que la Selección de Portugal y la de Colombia se verán cara a cara el 27 de junio de este 2026, en el estadio Hard Rock de Miami, por la tercera fecha del grupo K en el Mundial de Norteamérica.

Por posiciones, Luis Díaz debería ser uno de los que pare a Cancelo en el partido; por supuesto, si ambos juegan. Al Lucho ser extremo izquierdo, y João lateral derecho natural, chocarán cara a cara. Ambos tendrán que pelear el balón de frente, y detrás del guajiro, como apoyo, aparecería el lateral izquierdo cafetero: Johan Mojica. Esto, tomando en cuenta las últimas alineaciones de Lorenzo y Martínez.

João Cancelo vs. Luis Díaz: emocionante duelo, por posición, en el Mundial 2026.
João Cancelo vs. Luis Díaz: emocionante duelo, por posición, en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Sin embargo, puede que haya variantes o puede que los futbolistas referenciados jueguen por otro lado del campo. De hecho, João Cancelo es conocido por ser polifacético en la cancha, algo que lo ha llevado a jugar de lateral izquierdo.

En todo caso, Colombia debería prestar especial atención a lo que ocurra con João Cancelo, uno de los habituales llamados a la Selección de Portugal.

Más de Deportes

Tres jugadores de Millonarios celebran un gol.

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Rodrigo Ureña con América en un partido contra Alianza Petrolera.

Rodrigo Ureña, nuevo jugador de Millonarios, ya conoce el FPC: Así le fue en América de Cali y Tolima

Luis Díaz deberá pararlo en el Mundial 2026 y es seguido por Barcelona e Inter de Milán: referente en la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Socio de Cristiano Ronaldo hace bulla en Europa y Luis Díaz lo tendrá que parar en el Mundial: Barcelona lo quiere

ARCHIVO - Foto del 9 de diciembre del 2025, el entrenador del Chelsea Enzo Maresca reacciona durante el encuentro de la Liga de Campeones ante el Atalanta. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Enzo Maresca en el Chelsea

Alfredo Morelos tendría lío en Santos de Brasil: el cuadro Peixe tomaría medidas por su ausencia.

Santos le caería con toda a Alfredo Morelos por su futuro en Nacional: prensa brasileña reveló duras medidas

Real Valladolid vs. Osasuna.

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y llega a Cali para firmar como nuevo jugador de América

A Luis Díaz y Harry Kane les podría llegar compañero: vale 75 millones de euros y es un delantero top mundial.

Luis Díaz y Harry Kane, atentos al delantero top mundial que se ofreció al Bayern Múnich: vale 75 millones de euros

James Rodríguez suena fuerte para el Columbus Crew de la MLS. Pero, ¿por qué no siguió en Club León?

Dan verdadera razón por la que James Rodríguez salió de Club León: Columbus Crew se aprovecharía

Milton Casco y Enzo Pérez.

Campeón de Copa Libertadores 2018 en Madrid llega a Medellín para firmar como nuevo jugador de Nacional

Noticias Destacadas