Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Soy un jugador libre”: JuanFer Quintero se sinceró y dejó claro que no tiene nada con River Plate

Una de las novelas de fin de año es la continuidad o no de Juan Fernando Quintero en River Plate, equipo al que regresó en enero de 2022 tras su paso por el Shenzhen de China. Su retorno se dio por todo lo alto, pues el 10, recordado por su gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors, por fin volvía a casa después de unas extensas negociaciones.

Aunque en ese momento todo era alegría entre el jugador y las directivas, en menos de un año las cosas han cambiado y su presente en el club argentino no estaría asegurado.

De hecho, el mismo jugador confirmó que es “un jugador libre” y puede “negociar con cualquier otro equipo”, dejando entrever que su continuidad en River es complicada de conseguir. “De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes”, dijo en conversación con ESPN Argentina.

“Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre”, agregó sobre la fecha en la que termina su vinculación con el millonario.

Además, confirmó que con el Shenzhen de China no tiene ningún vínculo contractual. “Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo”, aseveró, dejando claro que todo está en manos de sus managers.

“Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cualquier situación”.

También aprovechó para dedicarle unas palabras al club con el que ha ganado una Supercopa Argentina, una Copa Argentina y una Copa Libertadores. “Yo a River lo amo, lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”.

“River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con el club”, añadió.

Las declaraciones de JuanFer van en contravía de lo que había dicho Jorge Brito, presidente de River Plate. Según el directivo, en una entrevista con TyC Sports, el volante de 29 años tenía aún contrato con el club chino.

“Lo de JuanFer es un tema complejo por su condición de residente argentino; eso nos imposibilita a girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos, con lo cual debemos ver si podemos llegar a un acuerdo con el club chino, que como todos saben la salida de él fue un poco compleja”, expresó el pasado 22 de diciembre.

“Están un poco en mejores términos o si no vamos a ver qué alternativas hay, pero JuanFer sabe más que nadie lo que acá lo que queremos y que vamos a intentar bajo todos los medios llegar a un acuerdo con él”, agregó Brito.

Ante esta incertidumbre sobre el futuro del colombiano, el primero en hablar de su situación fue Enzo Francescoli, director deportivo de la banda, quien afirmó que la intención del club es seguir contando con los servicios de Quintero de cara a la próxima temporada.

“La idea es que Juan Fernando Quintero siga en el club, queremos que esté con nosotros. El plantel que está, sigue el año que viene”, dijo en charla con el programa Radio La Red el pasado mes de noviembre.

Ahora bien, en las últimas horas, cuando el equipo ya está enfocando un plan para la temporada 2023, el técnico Martín Demichelis indicó que espera tenerlo en sus filas. “Ojalá lo de Juan Fernando Quintero se solucione lo más pronto posible para tenerlo. Que se resuelva rápido es un beneficio para ambas partes”, fueron las palabras del DT.

Además, dio esperanza a los hinchas del equipo al afirmar que Quintero “quiere estar, el club quiere que esté y obviamente quiero tenerlo. Todas las partes quieren que se dé”.