Supercopa de Italia: Napoli da un certero golpe a Jhon Lucumí y se queda con el título, así va el palmarés

Napoli se quedó con un nuevo título y, tras un contundente 2-0, se quedó con la Supercopa de Italia, que se jugó en Arabia Saudita.

William Horacio Perilla Gamboa

22 de diciembre de 2025, 10:07 p. m.
Napoli celebra la Supercopa de Italia.
Napoli celebra la Supercopa de Italia. Foto: AFP

La Supercopa de Italia tuvo un encuentro de lujo en Arabia Saudita entre el Napoli y el Bolonia de Jhon Lucumí. Ambos clubes se dieron cita en el estadio Al Awwal Park de Riad y era un pronóstico reservado por la calidad y el presente de cada uno de los equipos.

Cabe recordar que a la Supercopa de Italia la juegan los campeones y subcampeones de la Serie A y la Copa Italia. Es decir, Inter de Milán y Bolonia acceden como los dueños de los títulos y Milan y Napoli por ser segundos. La competición comenzó a jugarse el 18 de diciembre pasado en Arabia Saudita.

Por el presente, en la Serie A de Italia, Inter de Milán, Napoli y Milan tenían cierto favoritismo por ser los tres primeros en la tabla de posiciones y con solamente dos puntos de diferencia. Por otra parte, el Bolonia estaba en la sexta casilla y le bajaban puntos en los pronósticos.

En el partido definitivo, el defensa colombiano Jhon Lucumí fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Kevin De Bruyne fue operado hace un mes por una rotura en el bíceps femoral y volverá hasta marzo.

Mohamed Salah salva a Egipto del desastre en la Copa África: goles y resumen del juego ante Zimbabue

La tabla de los grupos A y B en la Copa Africana: Marruecos pisa fuerte y Sudáfrica no se confía

El estadio top mundial que China está construyendo en América Latina: Maracaná se vería superado

Celebración salió mal en la Copa Africana: goleador falló su acrobacia y el ‘blooper’ es viral

Dani Alves vuelve al fútbol tras escándalo judicial: confirman su nuevo equipo para 2026

Ya está a la venta la boletería para Atlético Nacional vs. Inter Miami: precios y cómo comprar

Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

Jhon Lucumí estuvo en el batacazo de Bolonia, a Inter, en la Supercopa Italia: ya hay final confirmada

La tabla de la Europa League tras la quinta fecha: Así quedan Jhon Durán, Lucumí y Cucho Hernández

A titular de Selección Colombia se le caería su llegada a Inglaterra: dan categórica razón

Napoli se corona campeón de la Supercopa de Italia

En las semifinales, Napoli venció 2-0 al Milan con goles de David Neres y Rasmus Højlund, mientras que en la otra llave Bolonia sorprendió y dejó por fuera al Inter de Milán, que llegó al Medio Oriente con la etiqueta de favorito al título.

De esta manera, Napoli se vio las caras con Bolonia en la final, al que no tuvo problema y lo venció con otro 2-0 fulminante con doblete de David Neres, la máxima estrella de la Supercopa de Italia 2025. Con este triunfo, los napolitanos suman el segundo trofeo bajo este formato de competencia.

Palmarés de la Supercopa de Italia

  1. Juventus de Turín: 9 títulos
  2. AC Milan: 8
  3. Inter de Milán: 8
  4. SS Lazio: 5
  5. SSC Napoli: 2
  6. AS Roma: 2
  7. AC Parma: 1
  8. AC Fiorentina: 1
  9. UC Sampdoria: 1

Últimos diez equipos y técnicos campeones

  1. 25/26: Napoli / Antonio Conte
  2. 24/25: AC Milan / Sérgio Conceição
  3. 23/24: Inter de Milán / Simone Inzaghi
  4. 22/23: Inter de Milán / Simone Inzaghi
  5. 21/22: Inter de Milán / Simone Inzaghi
  6. 20/21: Juventus de Turín / Andrea Pirlo
  7. 19/20: SS Lazio / Simone Inzaghi
  8. 18/19: Juventus de Turín / Massimiliano Allegri
  9. 17/18: SS Lazio / Simone Inzaghi
  10. 16/17: AC Milan / Vincenzo Montella

