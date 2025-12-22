Supercopa de Italia: Napoli da un certero golpe a Jhon Lucumí y se queda con el título, así va el palmarés

La Supercopa de Italia tuvo un encuentro de lujo en Arabia Saudita entre el Napoli y el Bolonia de Jhon Lucumí. Ambos clubes se dieron cita en el estadio Al Awwal Park de Riad y era un pronóstico reservado por la calidad y el presente de cada uno de los equipos.

Cabe recordar que a la Supercopa de Italia la juegan los campeones y subcampeones de la Serie A y la Copa Italia. Es decir, Inter de Milán y Bolonia acceden como los dueños de los títulos y Milan y Napoli por ser segundos. La competición comenzó a jugarse el 18 de diciembre pasado en Arabia Saudita.

Por el presente, en la Serie A de Italia, Inter de Milán, Napoli y Milan tenían cierto favoritismo por ser los tres primeros en la tabla de posiciones y con solamente dos puntos de diferencia. Por otra parte, el Bolonia estaba en la sexta casilla y le bajaban puntos en los pronósticos.

Napoli celebra la Supercopa de Italia. Foto: AFP

En el partido definitivo, el defensa colombiano Jhon Lucumí fue titular y jugó los 90 minutos, mientras que Kevin De Bruyne fue operado hace un mes por una rotura en el bíceps femoral y volverá hasta marzo.

Napoli se corona campeón de la Supercopa de Italia

En las semifinales, Napoli venció 2-0 al Milan con goles de David Neres y Rasmus Højlund, mientras que en la otra llave Bolonia sorprendió y dejó por fuera al Inter de Milán, que llegó al Medio Oriente con la etiqueta de favorito al título.

De esta manera, Napoli se vio las caras con Bolonia en la final, al que no tuvo problema y lo venció con otro 2-0 fulminante con doblete de David Neres, la máxima estrella de la Supercopa de Italia 2025. Con este triunfo, los napolitanos suman el segundo trofeo bajo este formato de competencia.

Palmarés de la Supercopa de Italia

Juventus de Turín: 9 títulos AC Milan: 8 Inter de Milán: 8 SS Lazio: 5 SSC Napoli: 2 AS Roma: 2 AC Parma: 1 AC Fiorentina: 1 UC Sampdoria: 1

Últimos diez equipos y técnicos campeones

25/26: Napoli / Antonio Conte 24/25: AC Milan / Sérgio Conceição 23/24: Inter de Milán / Simone Inzaghi 22/23: Inter de Milán / Simone Inzaghi 21/22: Inter de Milán / Simone Inzaghi 20/21: Juventus de Turín / Andrea Pirlo 19/20: SS Lazio / Simone Inzaghi 18/19: Juventus de Turín / Massimiliano Allegri 17/18: SS Lazio / Simone Inzaghi 16/17: AC Milan / Vincenzo Montella