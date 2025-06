Red Bull Salzburgo​ de Austria vencía a Pachuca de México por la mínima diferencia en el TQL Stadium de Cincinnati, estado de Ohio, pero el juego no se pudo continuar disputando.

La razón tuvo que ver con el clima, específicamente con una actividad eléctrica . Por este mismo motivo se suspendió por unos momentos el Ulsan HD FC de Corea del Sur vs. Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

Más del grupo H del Mundial: Real Madrid empató

👔 @XabiAlonso : "Me ha gustado la reacción en el descanso". 🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play

“No me ha sorprendido (el nivel del Al Hilal) porque he visto bastantes partidos. Junto con el nuevo entrenador (Simone Inzaghi) tienen jugadores que han jugado en el nivel top y hoy lo hemos visto, es un muy buen equipo”, destacó.