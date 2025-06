Tabla de posiciones del cuadrangular B de Liga BetPlay tras la fecha 5: hay batacazo y dos eliminados

Primero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, Independiente Santa recibió a Once Caldas de Manizales. Este partido acabó por la mínima diferencia a favor de los ‘cardenales’ .

“La idea era que el rival, que su fortaleza estaba por bandas, tratar de igualarlas y tener a Frasica más suelto para conexión con los delanteros. Ellos tienen buenas bandas y buen juego aéreo, nos complicaron en otro ítem que fueron las contras, pero clausuramos sus bandas y evitamos varios centros ”, dijo Jorge Bava, director técnico de Santa Fe, tras el partido, en palabras recogidas por As Colombia .

“Los partidos no son todos iguales y era desaprovechar un momento hermoso nuestro por el afán de enfriar. Teníamos el nerviosismo en sí, pero era porque solo teníamos un gol, porque el rival no nos llegaba. E incluso, costó hacer cambios, el primer cambio vino por una lesión, el equipo estaba bien. En el juego estuvimos bien, capaz que si hubiésemos hecho eso, cerrar el partido se me vienen y la línea es fina“, añadió sobre el manejo del cotejo.