“Nos salieron las cosas tal como las habíamos planeado, pero no aprovechamos las oportunidades. Nos anotaron un gol con una de las jugadas que reconocimos como su fortaleza; luego tuvimos opciones y no los matamos. Queríamos el liderato, era el objetivo, pero no fuimos contundentes”, continuó el estratega brasileño.

Jardine espera conseguir la clasificación pronto, aun cuando el desgaste será su principal rival. “Vamos a seguir viendo las rotaciones, es imposible ver a los mismos jugar, es una fórmula que no se va a ver; los que entran no tendrían ritmo, en la parte que importa, la final. Tienes a varios sin confianza, unos con esfuerzo excesivo; es un tema de lógica, va a salir, no hay por qué no repetir la fórmula”, finalizó.