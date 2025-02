Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al gol de James Rodríguez ante América

Aunque el partido no se pudo ver en televisión por falta de derechos, muchos colombianos estuvieron pendientes de cada noticia que generaba el partido en el que estaba en juego el liderato de la tabla de posiciones.

La actuación del volante cucuteño no pasó desapercibida para Carlos Antonio Vélez, quien reaccionó a su partido este jueves en la emisión de Palabras Mayores a través de Antena 2.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez?

Vélez confesó que no vio el partido de James Rodríguez porque estaba pendiente de lo que sucedía en el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay, duelo que estaba programado a la misma hora del de Club León vs. América.