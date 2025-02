Revelan la palabra que hizo llorar al jugador de Pereira ante Once Caldas: técnico lo filtró

El clásico del Eje Cafetero terminó con victoria de Once Caldas sobre Deportivo Pereira (3-1). Aunque Dayro Moreno marcó y alcanzó los 350 goles de Radamel Falcao García, en los pasillos del estadio Palogrande no se habló de otra cosa que no fuera el presunto caso de racismo contra el hondureño Rubilio Castillo.

Sobre los 23 minutos del compromiso, cuando Pereira ya estaba por encima en el marcador, Castillo cayó al suelo tras una falta sancionada por el árbitro. Fue ahí cuando Joel Contreras, volante de Once Caldas, se le acercó y le dijo algo cerca al oído.

La reacción del delantero centroamericano fue reclamarle al árbitro, justo antes de romper en llanto ante las cámaras de la transmisión oficial.

Darwin Quintero, que estaba en el banco, se levantó a consolarlo mientras jugadores y miembros de los cuerpos técnicos se enfrentaban en la banda por lo sucedido.

Contreras no resultó expulsado, aunque sí salió del campo como resultado de la decisión de Hernán Darío Herrera. Los que sí vieron la roja fueron Jhon Manuel Arteaga por parte de Once Caldas y el propio Darwin en los lados del Pereira.

¿Qué le dijo Joel Contreras a Rubilio Castillo?

Después de unos minutos de parón, el partido continuó y Once Caldas logró el tanto del empate a través de Michael Barrios. En el segundo tiempo los locales pasaron derecho y se llevaron la victoria gracias a los goles de Jefry Zapata y Dayro Moreno.

La polémica se trasladó entonces a la sala de prensa, donde Luis Fernando Suárez, técnico del cuadro matecaña, reveló detalles de lo que pasó entre Contreras y Castillo.

“Yo amo a Honduras, es un país que me dio muchas cosas, me trataron bien. Llega este chico y lo primero que le dice es ‘eres un simio’, ¡Dios mio! Es una situación en la cual uno dice en qué estamos, ¿en qué país estamos? Qué estamos haciendo nosotros y no solamente el fútbol es todo lo que ocurre en este país”, declaró el estratega antioqueño.

Suárez se molestó al ver que la afición caldense aplaudió a Contreras cuando abandonó el campo de juego a los 31 minutos, justo después de protagonizar la polémica de la que hicieron eco en territorio hondureño. “No puede ser que nosotros hagamos esto que hicimos hoy, incluso hasta ni siquiera lo del chico, dijo lo que le dijo a Rubilio. Pero yo después veo al público, a la hinchada, aplaudiendo la salida de este muchacho como si hubiera hecho lo mejor. Me duele el país, de verdad, me siento triste”, apuntó.

Deportivo Pereira se encuentra en la penúltima casilla del campeonato y el puesto del entrenador está tambaleando, sin embargo, lo deportivo pasó a segundo plano tras las lágrimas de su delantero. “Lo más importante queda en el olvido, no pasa nada, la gente sigue celebrando, ganó el clásico Once Caldas, le ganó al Pereira. Todo se olvida tan rápidamente”, cuestionó Suárez.