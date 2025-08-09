Técnico de gigante del FPC mete miedo: afirmó que va por los títulos de Liga y Copa BetPlay

El uruguayo Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, que se coronó como campeón de la Liga BetPlay del primer semestre del año, afirmó, sin miedo, que va por los títulos del clausura y de la Copa BetPlay.

“Estamos convencidos y vamos a luchar por el bicampeonato, además de la Copa Colombia. Lo digo convencido por mi trabajo y por cómo vi retornar a los jugadores; vinieron con poco descanso y costó el arranque, pero el fuego no se perdió, que es lo más importante. En lo físico y lo futbolístico se han ido recuperando, pero el fuego está intacto”, dijo Bava en entrevista con As Colombia.

Para nadie es un secreto que el equipo rojo y blanco de la capital del país es favorito en los dos torneos mencionados, pero ojo, porque Atlético Nacional de Medellín, América de Cali y Junior de Barranquilla entran en esta lista.

Aunque eso sí, tampoco se puede negar que Santa Fe se volvió un rival muy complejo de vencer y no sería nada descabellado que levantara los trofeos de Liga BetPlay y Copa BetPlay del segundo semestre de 2025.

Jorge Bava, técnico de Santa Fe. | Foto: DANIEL GARZON HERAZO

Habrá que esperar para conocer qué pasa. Entre otras cosas, Jorge Bava expresó estar feliz por el logro obtenido en el primer semestre con Independiente Santa Fe.

“Estoy muy contento por los logros obtenidos, pero el fútbol es efímero. Dimos vuelta a la página y ya trabajamos con miras a este torneo y la Copa, dos objetivos que tenemos. Es algo que quedará guardado en la historia, no se va a borrar jamás”, señaló.

“Hay nuevos compromisos, nuevas metas, queremos defender el título y tener una buena participación en la Copa. Es parte del fútbol, hay que jugarse enseguida y eso es bueno para el espectáculo. Lo disfrutamos, pero se valora a lo largo del tiempo. Las cosas son así y hay que prepararse de inmediato para lo que viene”, continuó.

Pasando ya al tema de la dirección técnica, Jorge Bava hizo referencia a sus mentores. Entre ellos, mencionó al entrenador Flabio Torres, quien dirigió al charrúa cuando estaba en el fútbol profesional colombiano.

Jorge Bava ya es campeón en Colombia. | Foto: Getty Images